我是廣告 請繼續往下閱讀

朱立倫：台積電成功來自台灣代工精神

專注代工與研發 台積電建立全球信任

美國總統川普昨天再度指稱台積電「偷走晶片產業」，前國民黨主席朱立倫今表示，事實上是美國在3、40年前不願持續發展晶片製造，加上對日本半導體產業崛起有所顧忌，才逐步將晶片製造與代工轉移到台灣與韓國。至於三星後來為何輸台積電，他表示對方敗在「臭屁」，台積電始終「低調做代工」，有標準的台灣人精神，加上致力研發，才得以站上今天的龍頭地位。朱立倫今（18）日受邀前往東海大學，以「AI、城市與國家：台灣產經永續的新藍圖，我們該如何開創下一個30年」為題發表演講。談及川普再度批評台積電時，他指出，美國最初將晶片代工業務交由日本承接，但日本喊出「日本第一」後，美方開始擔憂其產業競爭力，進一步將晶片製造重心轉向韓國與台灣，當時兩國最具代表性的晶片代工業者，正是三星與台積電。談到台積電的發展歷程，朱立倫表示，許多年輕人提到台積電，首先想到的是創辦人張忠謀，但實際上，「台積電之父」應是前經濟部長李國鼎，前行政院長孫運璿、前總統蔣經國也功不可沒。當年李國鼎延攬張忠謀返台擔任工研院院長，並推動高雄加工出口區與新竹科學園區建設，進而催生聯電，並成功說服政府投資台積電。正因政府在科技產業轉型的關鍵時刻做出正確布局，才奠定今日「護國神山」的基礎。朱立倫進一步向現場學生提問，為何韓國三星最終在全球晶片代工市場敗給台積電？有學生認為原因包括製程推進速度及良率問題。他表示，這些因素固然重要，最核心的關鍵在於台積電始終堅持純晶圓代工模式。朱立倫指出，台積電長期以來專注代工服務，不與客戶競爭終端品牌市場，這種「低調做代工」的經營哲學，正反映出台灣產業一貫的特質。他表示「這就是標準的台灣人，台灣人都是沒有品牌的，無論代工鞋子、機械、手機都是一樣，台灣製造、品牌掛別人的」，卻也因此累積出高度的專業能力與國際信譽。他進一步引用宏碁創辦人施振榮提出的「微笑曲線」理論，指出企業未必一定要經營品牌，但研發能力絕對不能缺席。若能在研發端持續投入，就有機會創造更高附加價值與利潤。因此，任何產業都不能只停留在初級代工階段，必須持續創新與轉型，才能成為市場領導者。朱立倫表示，台積電之所以成為全球晶片產業領導者，除了長期投入研發，更重要的是與客戶建立穩固且可信賴的夥伴關係。由於始終專注代工服務，台積電得以獲得國際大廠高度信任，擁有全球最先進製程與高階晶片訂單。反觀三星，朱立倫形容「自己臭屁！自創手機、3C品牌」，三星要代工又要和顧客競爭，顧客產生信任危機，會覺得「哪有這種事」？形成與客戶競爭的局面後，引發對商業利益衝突的疑慮，因此流失很多訂單，他強調生意伙伴的信任關係是很重要的，台積電多年來累積的信譽，正是在全球市場脫穎而出的重要關鍵，也展現出台灣企業值得國際社會信賴的特質。