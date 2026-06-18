我是廣告 請繼續往下閱讀

粽繩、粽葉丟一般垃圾還回收？環境部給正解

◼︎粽葉：一般垃圾

◼︎剩餘餡料：廚餘回收

◼︎粽繩：一般垃圾

▲環保單位指出，全台22縣市皆將粽葉列為一般垃圾，原因在於長纖維材質容易影響堆肥與回收設備運作；粽繩同樣需丟入一般垃圾，而剩餘餡料則可進行廚餘回收。（圖／環境部臉書粉專）

丟錯最高罰6000元！粽葉、蛋殼、艾草別亂丟 各縣市規定不同

台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣及澎湖縣可投入廚餘回收

▲各縣市對蛋殼丟棄分類規定有所差異，若分類錯誤或任意棄置垃圾，最高可開罰6000元。（圖／記者葉政勳攝）

可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰

▲環保局提醒民眾留意連假期間垃圾收運時間，以免錯過清運時段。（圖／記者徐銘穗攝）

端午節家家戶戶吃粽子應景，但粽葉、粽繩與剩餘食材的分類方式常讓民眾搞混。環境部與各地方環保局提醒，粽葉因纖維粗長、不易分解，應視為一般垃圾處理；粽繩同樣不可回收，需放入專用垃圾袋交由垃圾車清運。至於糯米、肉類及香菇等剩餘餡料則屬廚餘，可依規定回收。若未依規定分類，依《廢棄物清理法》可處1200元至6000元罰鍰。各地對果核、蛋殼等項目的規範也不盡相同，民眾丟棄前最好先確認當地規定。環境部指出，端午節期間常見的粽葉、粽繩及剩餘餡料，都有不同的處理方式。其中粽葉雖然屬天然植物材質，但因纖維粗長且相當堅韌，不易快速分解，也容易影響後續處理流程，因此不適合作為廚餘回收，應直接丟入一般垃圾。至於吃剩的糯米、肉類、香菇等粽子餡料，則可依照各地規定投入廚餘回收桶處理；拆下來的粽繩同樣不屬於可回收項目，應裝入專用垃圾袋後，交由垃圾車清運。環保單位提醒端午節常見廢棄物分類如下：粽葉纖維較長且不易腐化，不可投入廚餘回收。糯米、肉類、香菇等食材可依規定回收。拆除後放入專用垃圾袋交由垃圾車清運。除了環境部提醒外，新北市環保局也透過「新北i環保」平台說明，不少民眾誤以為粽葉屬天然植物，因此可以直接回收或當作廚餘處理，但由於長纖維植物容易纏繞堆肥設備，增加處理困難，因此全台各縣市均將粽葉列為一般垃圾處理。另外，端午節常見的艾草則屬於植物性廚餘，可依規定回收；若與其他垃圾混在一起丟棄，可能影響後續分類作業，因此仍需特別留意。值得注意的是，雖然粽葉在全台22個縣市都統一歸類為一般垃圾，但部分廢棄物分類規範仍因縣市而異。環保局建議民眾，可事先查詢所在地區公所網站或官方臉書公告，確認最新垃圾分類與收運資訊，避免因分類錯誤而受罰。此外，桃園市環保局也公布端午連假期間垃圾清運安排。環保局表示，連假期間全市各區清潔隊仍將依照原定時程執行垃圾清運及資源回收作業，僅6月21日（周日）暫停收運。民眾可於6月19日（周五）及6月20日（周六）依照平日垃圾車收運時間，交付一般垃圾、廚餘及資源回收物，避免垃圾堆積影響環境整潔。