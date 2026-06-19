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南部粽、北部粽差在哪裡？從粽葉一秒看出產地

▲北部粽使用的「桂竹葉」其實不是真正的葉片，而是桂竹筍外層剝下來的筍殼，上面完全沒有葉脈，而是帶著自然的褐色斑點。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲南部粽、北部粽差在哪裡？從粽葉一秒看出產地。（圖／AI生成，記者潘毅監製）

粽葉全新冷知識！包住北部粽的其實是「筍殼」

一年一度的端午節就在今（19）日到來，許多人家裡餐桌上也擺滿了成堆的粽子，準備大快朵頤，不過你知道光看粽葉，就能夠找出粽子的產地嗎？新莊公有市場菜販廖炯程分享「辨識關鍵」，在粽葉的選擇上南北差很大，南部粽都用竹葉，而北部粽則以「桂竹葉」為主，歷史淵源也曝光了！「少婦救星」最強菜販廖炯程提到，每年端午節前夕，市場最明顯的變化之一，就是原本乏人問津的粽葉開始熱賣，成為攤商的重要商品。目前市場上最常見的粽葉主要分為「麻竹葉」與「桂竹葉」兩種。至於帶有特殊香氣的月桃葉，雖然仍有部分民眾使用，但因需求量較低，如今在傳統市場已越來越少見。廖炯程表示，從消費者購買的粽葉種類，往往就能看出其飲食習慣與成長背景，因此他幽默笑稱：「買粽葉，其實就是在洩漏個資！」使用貨真價實的竹葉！綠色有葉綠素的香氣，煮完帶有淡淡的竹葉清香。判斷方式很簡單，翻過來看，有清清楚楚的「葉脈」紋路。淡黃偏白的葉子（用竹筍殼包），北部粽用的是「桂竹筍殼」，偏白、乾爽，蒸起來香氣溫潤。除了南北粽的差異外，廖炯程也分享了一項許多人未必知道的粽葉冷知識，北部粽使用的「桂竹葉」其實不是真正的葉片，而是桂竹筍外層剝下來的筍殼，學名稱為「竹籜（音同 ㄊㄨㄛˋ）」。他解釋，一般植物葉片通常可以看到明顯的葉脈，但若仔細觀察包裹北部粽的桂竹葉，便會發現表面幾乎沒有葉脈紋路。原因就在於它本質上屬於竹筍生長過程中的保護外殼，而非真正的葉子，因此結構與一般葉片有所不同。廖炯程提到，這就是大家誤會最深的地方了！它其實不是葉子，它是「桂竹筍的筍殼」！是竹子長大時脫落下來的殼。因為它是筍殼，所以上面完全沒有葉脈，而是帶著自然的褐色斑點。