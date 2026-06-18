「大笨蛋～～～」熟悉的聲音即將回歸，日本國民漫畫《烏龍派出所》迎來連載50週年，今（18）日宣布將於8月3日發售的《週刊少年JUMP》2026年第36號刊登全新短篇漫畫，深受觀眾喜愛的兩津勘吉（阿兩）再度回歸。官方也同步公開多項50週年企劃，包括推出全新漫畫搜尋功能，以及睽違5年首次連續兩個月推出新單行本。
50週年企劃公開 新短篇、單行本接力登場
50周年紀念網站「こち亀Online」正式上線，新增「全格漫畫搜尋」功能，粉絲可透過關鍵字搜尋歷年漫畫中的每一格畫面，回顧近50年的經典橋段。
除了新短篇外，官方也宣布發行單行本第202、203集，內容將收錄作品完結後陸續刊載的特別短篇。其中第202集預計9月4日上市，第203集則於10月2日發售，這也是《烏龍派出所》睽違5年首次連續兩個月推出新刊。
陪伴台灣人成長 守在電視機前的童年回憶
《烏龍派出所》自1976年開始於《週刊少年JUMP》連載，以龜有公園前派出所為舞台，描述警察兩津勘吉，以及派出所同事間爆笑又充滿人情味的日常。作品一路橫跨昭和、平成、令和三個時代，2016年正式完結，共推出201集單行本，是日本漫畫史上最具代表性的長壽作品之一。
在台灣同樣擁有超高人氣，動畫曾在電視台重播多年，是許多七、八、九年級生共同的童年回憶。除了主角阿兩外，經常怒吼「大笨蛋！」的大原所長、麗子、中川、本田和寺井，都是粉絲心中的經典角色。
半世紀仍緊貼時代 阿兩魅力歷久不衰
適逢50週年，《烏龍派出所》除了推出紀念網站、全新短篇與新單行本外，官方先前也啟動全新動畫企劃《新・烏龍派出所》，由 Studio Gallop 製作，讓陪伴無數讀者長大的阿兩，再次回到大家眼前。
即使作品已經完結，《烏龍派出所》依然充滿話題，不只是因為搞笑，而是作品總能跟上時代潮流。從股市、公仔、電玩、手機、網路等，都曾成為阿兩異想天開的「發財計畫」，這次再推出特別短篇，讓人十分期待。
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50周年紀念網站「こち亀Online」正式上線，新增「全格漫畫搜尋」功能，粉絲可透過關鍵字搜尋歷年漫畫中的每一格畫面，回顧近50年的經典橋段。
陪伴台灣人成長 守在電視機前的童年回憶
《烏龍派出所》自1976年開始於《週刊少年JUMP》連載，以龜有公園前派出所為舞台，描述警察兩津勘吉，以及派出所同事間爆笑又充滿人情味的日常。作品一路橫跨昭和、平成、令和三個時代，2016年正式完結，共推出201集單行本，是日本漫畫史上最具代表性的長壽作品之一。
半世紀仍緊貼時代 阿兩魅力歷久不衰
適逢50週年，《烏龍派出所》除了推出紀念網站、全新短篇與新單行本外，官方先前也啟動全新動畫企劃《新・烏龍派出所》，由 Studio Gallop 製作，讓陪伴無數讀者長大的阿兩，再次回到大家眼前。