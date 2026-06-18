2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，西班牙在小組賽首戰爆冷踢和維德角，下一戰將面對中東勁旅沙烏地阿拉伯。西班牙媒體《馬卡報》 報導，沙烏地國家隊在訓練中引進了一項「秘密」新技術，守門員戴上極為吸睛的黑色墨鏡，名為「視覺訓練眼鏡（Gafas de entrenamiento visual）」，目的不是防曬，而是刺激並提升門將的反射神經。沙烏地阿拉伯首戰踢和強權烏拉圭，門將奧維斯（Mohammed Al Owais）神勇撲救9球，成為球隊功臣。
沙烏地阿拉伯訓練引人注目 門將戴上「視覺訓練眼鏡」
隨著世界盃火熱開踢，每支球隊為了在比賽中達到最佳狀態，都各自留有獨門絕招。但如果說現在有哪一個戰略正引發熱烈討論，那絕對是西班牙的下一個對手沙烏地阿拉伯。沙烏地代表隊在訓練中融入了尖端科技，讓全場目瞪口呆。他們讓門將戴上極為吸睛的黑色墨鏡，而這副眼鏡可不是為了防曬，而是號稱能大幅提升在草皮上的防守表現。
這種眼鏡被稱為「視覺訓練眼鏡」，其核心功能在於提高守門員的專注力與反應速度，將他們打造成門前的真正「銅牆鐵壁」。這套系統運作的原理，是透過刻意限制守門員接收到的視覺資訊，進而強迫刺激他們的反射神經，並提升他們在瞬間移動時的決策判斷。
西班牙首戰爆冷踢平維德角 下場遇到沙烏地阿拉伯也不好應付
事實上，這種訓練方法先前就曾出現在一些頂尖的精英運動員身上。其中一位就是綜合格鬥（UFC）拳王伊利亞·托普里亞（Ilia Topuria），他很久以前就將這種眼鏡引入自己的日常訓練中，以提升在決鬥時的反應速度和預判能力。同樣地，這項技術也早已被廣泛應用於籃球和網球等運動項目中，其唯一的目標就是將每位運動員的競技極限壓榨到極致。
西班牙首戰被維德角爆冷踢和，讓國內球迷不是很滿意，若想要重新振作，就必須要提升門前精準度。西媒直言，「唯有提升精準度，才能攻破正透過科學化訓練嚴陣以待、準備讓前鋒們吃足苦頭的沙烏地守門員。」
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隨著世界盃火熱開踢，每支球隊為了在比賽中達到最佳狀態，都各自留有獨門絕招。但如果說現在有哪一個戰略正引發熱烈討論，那絕對是西班牙的下一個對手沙烏地阿拉伯。沙烏地代表隊在訓練中融入了尖端科技，讓全場目瞪口呆。他們讓門將戴上極為吸睛的黑色墨鏡，而這副眼鏡可不是為了防曬，而是號稱能大幅提升在草皮上的防守表現。
這種眼鏡被稱為「視覺訓練眼鏡」，其核心功能在於提高守門員的專注力與反應速度，將他們打造成門前的真正「銅牆鐵壁」。這套系統運作的原理，是透過刻意限制守門員接收到的視覺資訊，進而強迫刺激他們的反射神經，並提升他們在瞬間移動時的決策判斷。
西班牙首戰爆冷踢平維德角 下場遇到沙烏地阿拉伯也不好應付
事實上，這種訓練方法先前就曾出現在一些頂尖的精英運動員身上。其中一位就是綜合格鬥（UFC）拳王伊利亞·托普里亞（Ilia Topuria），他很久以前就將這種眼鏡引入自己的日常訓練中，以提升在決鬥時的反應速度和預判能力。同樣地，這項技術也早已被廣泛應用於籃球和網球等運動項目中，其唯一的目標就是將每位運動員的競技極限壓榨到極致。
西班牙首戰被維德角爆冷踢和，讓國內球迷不是很滿意，若想要重新振作，就必須要提升門前精準度。西媒直言，「唯有提升精準度，才能攻破正透過科學化訓練嚴陣以待、準備讓前鋒們吃足苦頭的沙烏地守門員。」
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