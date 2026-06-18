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▲遠東百貨榮獲「2026年第28屆信譽品牌大調查」百貨業信譽品牌金獎，副董事長徐雪芳於頒獎典禮發表得獎感言，感謝消費者長期支持與信賴。（圖／遠百提供）

▲遠東百貨榮獲2026信譽品牌金獎，副董事徐雪芳於品牌榮耀牆簽名留念，見證品牌深獲消費者肯定的重要時刻。（圖／遠百提供）

▲遠東百貨榮獲2026信譽品牌金獎，由副董事長徐雪芳（右二）率領團隊出席頒獎典禮，共同分享品牌榮耀時刻。（圖／遠百提供）

▲遠東百貨榮獲2026信譽品牌金獎，由副董事長徐雪芳（中）代表領獎，與商品一部副總詹萃華（左）、管理本部副總劉儀婷（右）共同分享榮耀時刻。（圖／遠百提供）

由臺灣信譽品牌協會主辦、國際第三方研究機構Catalyst Research獨立執行的「2026年第28屆信譽品牌大調查」，於6月18日舉行盛大頒獎典禮。今年首度新增百貨業調查，遠東百貨即脫穎而出，榮獲信譽品牌金獎，由副董事長暨總經理徐雪芳親自出席領獎，展現品牌深獲消費者信賴與肯定的卓越表現。信譽品牌大調查採「開放式填答」方式，不提供品牌選項、不設引導提示，由消費者在無提示情況下主動寫下最信任的品牌，長期以來被視為最能反映品牌信任度的重要指標之一。此次獲獎，不僅代表消費者對品牌形象與服務品質的高度認同，更彰顯企業長期深耕永續經營、創新服務及顧客關係所累積的深厚品牌價值。在AI快速發展、資訊傳播速度空前加快的時代，品牌面臨的不只是市場競爭，更是信任競爭。深耕台灣零售市場近六十年，遠百始終秉持「Retail is Detail」的經營哲學，從顧客需求出發，持續精進每一項服務細節，並以穩健經營為基礎推動數位創新與永續轉型，逐步建立兼顧經濟效益、環境責任與社會價值的永續營運模式。作為國內百貨業推動綠建築的先行者，公司自2011年起即於展店與營運規劃中導入綠建築理念，以「生態、節能、減廢、健康」四大設計主軸打造永續消費場域，綠建築據點數量更居同業領先地位。近年來透過節能設備升級、能源管理系統建置及智慧化管理措施，持續提升能源使用效率，降低營運對環境的影響。面對全球淨零浪潮，遠百亦積極展現行動力，率先推動內部碳定價制度，全台據點100%完成溫室氣體盤查，並持續推動節能減碳措施。截至目前，累計減碳量已較基準年降低15%，逐步建構低碳營運模式，以具體作為回應氣候變遷挑戰。除了環境永續成果，遠百也充分發揮通路平台影響力，透過農產市集、公益活動及地方合作計畫，串聯社區、非營利組織與政府資源，促進在地經濟發展與責任消費。同時藉由國際物產展、異國文化展演及特色主題活動，引進多元文化與生活體驗，提供消費者兼具購物、休閒與文化交流的優質場域，實踐企業與社會共榮的價值理念。值得一提的是，遠百甫於今年榮獲「2026台灣零售永續獎」五項大獎肯定，如今再獲信譽品牌金獎殊榮，不僅展現企業在永續治理、創新服務與品牌經營上的卓越成果，更反映消費者對品牌長期累積的信任與支持。從永續獎項到信譽品牌肯定，展現的不只是經營績效，更是企業長年深耕顧客關係與落實永續承諾所累積的成果。展望未來，遠百將持續以「永續」與「創新」為雙軸策略，深化數位轉型、強化永續治理，攜手員工、顧客、合作夥伴及各界利害關係人，共同打造兼具韌性、創新與社會價值的永續零售生態圈，穩健朝向「永續創造美好生活」的品牌願景邁進。適逢邁向60週年，遠百同步推出「邁向60 感恩有您」系列活動，以實際行動回饋消費者長期以來的支持與信賴，祭出全館滿千送百及多項信用卡優惠。全台各店亦同步推動「BEAUTY Loop Bar 美力循環吧」空瓶回收計畫，自即日起至12月31日止，遠百APP金級會員持指定化妝品正貨空瓶至遠百回收，每瓶即可獲得HAPPY GO點數1點（每日回饋上限5點）。透過結合消費回饋與循環經濟理念，邀請消費者一同實踐綠色生活，讓美麗與環保同行，共創更永續的未來。