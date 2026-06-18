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隨著台北市長蔣萬安表態廢除監察院，不少監委提名人選退出，前中廣董事長趙少康表示，現在正是推動修憲廢監院的最佳時機。他指出，過去長期主張廢除監察院的是民進黨，如今隨著台北市長蔣萬安公開倡議，國民黨內已鮮少出現反對聲音，加上民眾黨原本就支持廢監院，關鍵只剩民進黨的態度。趙少康認為，若民進黨也願意支持，將形成三黨共同推動修憲的局面，可立即啟動修憲程序，將現行五權憲法調整為三權分立架構，讓行政、立法及司法權各司其職，監察權併入立法權、考試權併入行政權。他說明修憲門檻，依現行規定須先由全體立法委員四分之一提議，再經四分之三立委出席、出席立委四分之三同意通過，之後須公告半年，再交由全國選舉人進行複決，且必須獲得超過選舉人總額半數同意，修憲案才能正式生效。趙少康表示，過去國民黨內對於廢監院存在不同意見，部分人士認為五權憲法是國父孫中山的重要理念，不應輕易改變，不過在蔣萬安率先表態後，已看不到國民黨內有公開反對廢監院的聲浪，若朝野能夠把握這次機會共同推動改革，廢除監察院並非遙不可及，一旦錯過這個時機，「下次真的不知道要等到什麼時候」，呼籲各界正視這場憲政改革最好的時刻。