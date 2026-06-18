藍營黨內大咖接連展開國際行程，國民黨主席鄭麗文訪美剛結束，台中市長盧秀燕訪歐也已返台，接下來輪到立法院長韓國瑜率團出發美國，而台北市長蔣萬安則是赴新加坡接受表揚，4位被外界視為提前累積全國政治聲量，並可能角逐2028總統大位。對此，資深媒體人黃暐瀚重話表態，即使鄭麗文2028當選總統，「我也是那個不認同她的人」。
由於鄭麗文日前啟程訪美之際，《華爾街日報》引述接近北京的消息人士指出，中國國家主席習近平相當看好鄭麗文，更將她視為2028年台灣總統大選的重要人選，在其政治前途上「押下籌碼」。消息一出，立刻引發政壇議論紛紛，也讓外界對鄭麗文訪美的一舉一動產生高度關注。
因鄭麗文轉綠？黃暐瀚直球對決：就算當選總統也不認同她
黃暐瀚今（18）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中反駁，並非如外傳「因鄭麗文變綠暐瀚」的說法，他進一步解釋，是因為現在的國民黨路線很明確，但這不會是自身的選擇，黃暐瀚更態度堅定強調：「即使鄭麗文2028當選總統了，我也是那個不認同她的人！」不會受到票數多寡而改變立場。
黃暐瀚直言，應該要走中華民國、台灣的路線，更引述韓國瑜昔日論述：「中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家。」他續指，目前鄭麗文所走的路線，若是黨內有重量人士不認同，如韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安等，那就要有勇氣向外界說明，而不是都惦惦不發聲。
黃暐瀚認為，一旦保持沈默，就是支持鄭麗文的路線，所以他選擇站出來表態：「我覺得國民黨中央現在的路線，我是不認同。」藉此直球回應相關爭議。
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因鄭麗文轉綠？黃暐瀚直球對決：就算當選總統也不認同她
黃暐瀚今（18）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中反駁，並非如外傳「因鄭麗文變綠暐瀚」的說法，他進一步解釋，是因為現在的國民黨路線很明確，但這不會是自身的選擇，黃暐瀚更態度堅定強調：「即使鄭麗文2028當選總統了，我也是那個不認同她的人！」不會受到票數多寡而改變立場。
黃暐瀚直言，應該要走中華民國、台灣的路線，更引述韓國瑜昔日論述：「中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家。」他續指，目前鄭麗文所走的路線，若是黨內有重量人士不認同，如韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安等，那就要有勇氣向外界說明，而不是都惦惦不發聲。
黃暐瀚認為，一旦保持沈默，就是支持鄭麗文的路線，所以他選擇站出來表態：「我覺得國民黨中央現在的路線，我是不認同。」藉此直球回應相關爭議。