我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政府計劃耗資1兆泰銖（約新台幣9700萬元），打造一條連結泰國東側春蓬府和西側拉農府的「陸橋」，串聯泰國灣與安達曼海2座深水港，藉此讓貨物可在半島兩側的港口之間轉運，為擁擠的馬六甲海峽提供一個替代路線。根據《路透社》報導，泰國「陸橋」計畫的核心是在兩地之間建立一條橫跨90公里的標準軌距鐵路，年貨運吞吐量可達2000萬標準貨櫃（TEU），另外還會搭配綿密外沿鐵路，讓這條「陸橋」與泰國現有的鐵路網連結起來，包括高速公路也納入配套，以打造一個更廣泛的交通網路。泰國雄心勃勃地以馬六甲海峽為目標，希望可以拿下馬六甲海峽繁忙的國際轉運貨物的其中一部分運量。這項「陸橋」計畫早在2020年前後便已提出，但因為政策變動與缺乏投資等因素一直未能實現，直到今年伊朗戰爭導致荷姆茲海峽封閉，全球水運受到衝擊，讓泰國再次把「陸橋」計畫擺上檯面，並將重點聚焦於港口和鐵路。不過，有分析人士表示，泰國這項「陸橋」計畫不太可能在全球舞台上與馬六甲海峽競爭，但作為一條區域性較小規模的戰略走廊，或許具備可行性，可以保障泰國本地的能源航線安全，並提升自身的出口能力。