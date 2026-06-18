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網友連環爆：玄濟宮實為服飾店、宮主爆養雞場跳票官司

遭網爆料與玄濟宮核心「大師兄」有關聯！鄭任宗：不認識宮主

台東「玄濟宮」近日因主事者言行在網路引發熱議。一名即將成為台灣媳婦的馬來西亞籍網友在Threads上爆料，質疑該宮廟核心成員大師兄黃建彰為國民黨青年會成員，並點名該會召集人為前台東縣長吳俊立的外甥、國民黨中常委鄭任宗，質疑宮廟與地方政治團體存在合作關係。對此，鄭任宗發表嚴正聲明，強調此事完全與其無關。根據網友的爆料內容，自2020年前後在社群活躍的「台東玄濟宮」，本質上並非傳統宮廟，而是一家服飾店，由鄔姓乩身與方姓宮主夫妻共同經營。網友除了質疑其現址土地取得方式、建物疑未取得建照外，更爆料大師兄黃建彰目前經營民宿，疑似是國民黨台東縣立委黃建賓的弟弟。爆料續指，二師兄黃建瑋與方姓宮主熟識，方姓宮主在彰化經營的3家養雞場，曾向「新農科」購買飼料，卻在取得折扣及3個月還款寬限後跳票，目前雙方正進行司法程序。爆料網友強調，自己因關注該宮廟宗教活動，且母親過世後遭玄濟宮直播公開評論，才與其他網友分工蒐證，希望透過公開資訊呼籲政府重視宗教團體衍生之問題。針對網路傳言，國民黨中常委鄭任宗回應表示：「關於玄濟宮一事，完全與我無關，我也不認識這個宮主，網傳說大師兄是國民黨的一份子，這完全不是事實。」