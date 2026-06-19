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2026彰化景點觀光人次排行（統計期間1~4月）

鹿港成端午最強景點！慶端陽活動連續三天玩不膩

▲明（20）日，還有包粽神手爭霸戰盛大登場，全台包粽高手聚集在鹿港地藏王廟埕廣場，決選出最快手，拿到最高一萬元獎金。（圖／彰化縣政府）

▲「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」舊鹿港溪水中舞台，2026年攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」。（圖／彰化縣政府）

▲鹿港正在舉辦「小鎮光影藝術節」，百年小鎮在晚上也出現完全不同的絕美風貌。（圖／彰化縣政府）

鹿港端午節交通資訊

▲2026鹿港慶瑞陽活動接駁車資訊。（圖／彰化縣政府）

▲2026鹿港慶瑞陽活動現場接駁車B路線。（圖／彰化縣政府）

周邊停車場位置

▲2026鹿港慶瑞陽活動現場停車場一覽。（圖／彰化縣政府）

今（19）日是端午節，三天連假從此正式展開！許多民眾也都打算與家人出門走走，而端午最強景點也出爐了！位於中台灣的彰化縣，百年小鎮鹿港將在端午佳節熱鬧連連，除了國際龍舟賽之外，還有各式各樣的體驗活動，甚至還有舉辦包粽比賽，讓高手們搶獎金1萬元，勇奪端午佳節最強景點！仔細查看上述榜單，就能發現包含冠軍鹿港老街在內，鹿港天后宮、鹿港龍山寺以及臺灣玻璃館也都位於鹿港內，而這個百年小鎮將從今（19）日開始一連三天陷入濃厚的佳節氛圍。鹿港慶端陽活動，最早起源於1977年，當時民間仕紳為了重振「一府、二鹿、三艋舺」的昔日風華，於是在每年端午節舉辦盛大活動結合傳統龍舟競賽與地方民俗文化，舉辦了首屆活動，隨著時間變遷，也改由政府單位接手主辦，並成為台灣十二大節慶系列活動之一。鹿港慶端陽最早從6月7日開始的龍王祭作為起頭，鹿港龍山寺「龍王尊神」及天后宮「水仙尊王」出巡護持，依循古禮進行開光點睛及下水祈福等科儀，今（19）日則有2026 國際龍舟錦標賽一連三天舉辦，決賽則是在週日（21日）進行。到了明（20）日，還有包粽神手爭霸戰盛大登場，全台包粽高手聚集在鹿港地藏王廟埕廣場，決選出最快手，拿到最高一萬元獎金。除此之外，19日現場還有立蛋趣味體驗、免費發放茶葉蛋等活動，在鹿港龍山寺廣場，艾草花束DIY活動也留有現場報名10位額度，只需100元新台幣即可體驗。「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」舊鹿港溪水中舞台，2026年攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，成為晚間必須朝聖的景點之一。由於活動圍繞在鹿港老街龍山寺以及天后宮，等到體驗活動告一段落之後，還可以到臺灣玻璃館、以及桂花巷藝術村看看美景，到了晚上還能繼續看夜間獨特的龍舟賽，一連三天都有活動玩不停，因此端午節最強景點絕對是由鹿港小鎮獨占鰲頭。(一)接駁路線A：(1)彰化縣旅遊服務中心→(2)文武廟→(3)龍舟會場→(4)鹿港天后宮停車場→(5)臺灣玻璃館(每15至30分鐘一班)(二)接駁路線B：(1)臺灣玻璃館→(2)彰化縣旅遊服務中心→(3)臺灣玻璃館(每1小時一班)。南下：國道1號 → 埔鹽系統交流道下 → 員林大排平面道路（台76線）即可抵達鹿港。北上：國道1號 → 彰化交流道下 → 彰鹿路（縣道142線）即可抵達鹿港。