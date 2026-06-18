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Meta近日爆發大規模帳號停權事件，不少政治粉專也受到影響，民眾黨主席黃國昌批評數位發展部未能有效協助受影響民眾，數發部長林宜敬反擊「數發部忙著處理事情，民眾黨負責酸」，民眾黨團主任陳智菡今（18）日在臉書發文反擊，質疑數發部面對Meta停權事件的處理作為，模仿立委沈伯洋的論述風格，大酸民進黨。陳智菡接連拋出多句諷刺的話語，包括「在野黨不要再監督了，監督變少，行政效率就會自然變高」、「平台不用負責用戶權益，只要數發部持續表達關心，就會形成『有關心就等於有治理』的正向循環」，以及「只要沒有正式申訴管道，人民就不會有申訴失敗的問題」，藉此嘲諷政府面對平台停權爭議的應對方式。此外，陳智菡翻出民進黨立委郭國文過去批評數發部的相關報導，反問林宜敬：「民進黨立委也有批評你們耶，請問他們負責什麼？」Meta停權事件持續延燒，除了帳號復權進度受到關注，也讓數發部在平台治理、申訴機制及數位人權保障等議題上，再度面臨外界檢驗。