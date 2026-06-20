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▲香港左派影業拍過極難得一見的《屈原》電影，由資深演員鮑方（中）自導自演。（圖／翻攝自HKMDB）

▲鄭少秋（右）在TVB的3集劇集《屈原》扮演愛國詩人，經典螢幕情侶搭檔汪明荃（左）飾演的俠女，則增加不少娛樂噱頭。（圖／翻攝自百度百科）

▲《真白蛇傳》由秦祥林（左起）、林青霞、秦之敏分別扮演許仙、白蛇與青蛇。（圖／翻攝自HKMDB）

▲張曼玉（左）與王祖賢（右）在《青蛇》中分飾青蛇與白蛇，角色塑造頗有特色，當年的票房卻相當不理想。（圖／翻攝自HKMDB）

端午佳節流傳最廣的傳說，莫過於「愛國詩人」屈原投江，以及喝下雄黃酒後獻出原形的白蛇與青蛇，兩個故事都家喻戶曉，但在影視改編的人氣簡直天差地遠。《白蛇傳》的影視版本不下數十個，史上不少天后級的女星都演繹過這個故事；不過呈現屈原生平的電影僅1977年由香港的左派影業推出了一部，聚集也屈指可數，也許觀眾真的對美麗女妖的浪漫傳奇，興趣遠多過描述抑鬱詩人投江的歷史劇，造成這個現象。提到端午節，一般民眾除了知道吃粽子、划龍舟，這些習俗其實與屈原傳說緊密綁定，華人影視界偏偏極少拍攝屈原的影片，更是遠不如端午節只是其中一段情節背景的《白蛇傳》。《史記》稱屈原是楚國第一詩人，力促與齊國聯手對抗秦國，卻偏偏楚王都只想跟秦國議和，他後來被流放到江南18年，眼見秦軍攻破楚國都城，他因被罷黜不能為國效力，痛苦到抱著石頭跳進汨羅江。附近居民駕船打撈卻沒有屈原的蹤跡，婦女則包粽子投江，希望魚蝦不要吃他屍身，逐漸變成端午節要吃粽子跟划龍舟的習俗。描述屈原生平的影片，其實也可以有秦軍攻打其他國家的場面，只是屈原在政壇上的不得志，會讓觀眾看得氣悶，他的結局也很難讓人感到開心。儘管如此，香港左派影業鳳凰公司在1977年推出由鮑方、朱虹、鮑起靜等主演的《屈原》，製作雖嚴謹，卻缺乏太大型的場面，加上台灣不准映左派電影，一般在台觀眾幾乎不知道此片的存在。到了1980年代，香港TVB派出旗下當家小生鄭少秋，與他的經典螢幕情侶搭檔汪明荃，聯手演出3集的《屈原》，汪明荃扮演的俠女是為了增加全劇商業賣點，他和鄭少秋的搭配廣受觀眾歡迎，讓這齣歷史劇稍稍多了些關注，但提到鄭汪配，《書劍恩仇錄》、《倚天屠龍記》甚至《楚留香》，都比《屈原》給人的印象更深。人氣遠超過《屈原》的《白蛇傳》，故事中法海和尚看見許仙身上散發妖氣，發現許仙的妻子—白素貞原是修煉千年的蛇妖，說服許仙在端午節時讓她喝下雄黃酒、並在屋內撒雄黃，果然白蛇現出原形，讓許仙被嚇得臥病不起。白素貞為了救丈夫許仙，冒險盜取仙草，而許仙後來被法海和尚軟禁在金山寺，白蛇與修為較淺的青蛇精一同前去營救並與法海惡鬥、水漫金山寺，最後法力不敵法海，被他用金缽罩住鎮在雷峰塔下。現今大家熟知的《白蛇傳》，並非故事一剛開始的樣子，是經由在民間不斷口耳相傳、劇情細節一再改變之後，才變成這個更豐富、曲折的版本。也因為流傳久遠，還曾遍及日本，影響力比起只是華人區歷史其中一段篇章的屈原，知名度更廣。加上情節集浪漫、奇幻於一爐，又有引人入勝的大鬥法，光就「商業噱頭」來看，已遠比《屈原》更投觀眾所好，只是影視業者一再搬上銀幕，拍攝頻率遠多過《屈原》，還是讓人有些詫異。翻開電影史，從上海默片時期首位「電影皇后」胡蝶，就扮演過白素貞。一直到後來在中日戰爭時期走紅的傳奇女星李香蘭，也演過這位白蛇精。日後邵氏電影當家台柱、唯一4屆亞洲影后林黛，自然是邵氏版《白蛇傳》當家女主角不二人選。1970年代台灣推出的《真白蛇傳》，扮演白素貞的自然非林青霞莫屬，演許仙的則是她在時裝文藝片的最佳拍檔秦祥林，連今日貴為金馬影后的陳淑芳，都在片中扮演白蛇與青蛇的師父。不過在華人區最為歷久不衰的當屬台視拍攝，卻由趙雅芝、葉童與陳美琪等3位港星主演的連續劇《新白娘子傳奇》，透過改良式黃梅調的手法，再現「邊唱邊演」的獨特形式，除了在台灣締造收視冠軍，後來到中國播映，更是風靡不同世代的觀眾，到這幾年，3位主角都還不時會同台重唱主題曲〈千年等一回〉，一齣戲讓她們賺了30多年。至於李碧華小說改編的《青蛇》，本來是徐克經歷一堆大片賣座失利後，意圖重振雄風的力作，張曼玉與王祖賢頂替原本洽談演出卻臨陣推辭的梅艷芳、鞏俐，無論扮相或表演都與過去的《白蛇傳》影視版本有差別，情節發展也與傳說故事不同，雖然看得出創新，卻在特效技術與影片內容上難稱完美，上映後照樣賣座欠佳，沒有讓他由黑翻紅。多年後的今天，該片重新受到中國網友的喜愛，視之為經典，也算是找到第二生命。