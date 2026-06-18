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▲即日起至 6 月 18 日，消費者只要透過 ShopBack 完成指定消費，新戶可選擇「買 $100 送 $100」或「玩遊戲送 $100」，並參與閃購抽 $6,180 現金回饋活動，邊買邊賺、放大暑假出遊與購物回饋效益。（圖／ShopBack提供）

6 月 17 日 22:00 至 23:59：蝦皮購物最高 22%、淘寶最高 22%、Trip.com 機票最高 3%、HopeGoo 最高15%、Dyson 限時 17%、LG 最高 9%等多家品牌最高回饋 22%。

6 月 18 日 00:00 至 01:59：蝦皮購物最高22%、Emma 床墊限時17%、Booking.com 最高 12%、KKday 最高 21%、Olive Young 最高 13%、家樂福線上購物最高 12%、Global Mall 環球 Online 最高 7%、friDay 購物最高 4% 等多家品牌最高回饋21%。

6 月 18 日 12:00 至 13:59：Farfetch 最高 10%、i3Fresh 愛上新鮮限時 16%、蝦皮購物最高22%、淘寶最高 22% 等多元品類最高回饋22%。

6 月 18 日 18:00 至 19:59：摩曼頓限時 22%、Nike 最高 15%、ISPO 限時 21%、誠品線上最高 11%、蝦皮購物最高 22% 等潮流與生活品牌最高回饋22%。

6 月 18 日 20:00 至 21:59：adidas 限時 26%、Booking.com 最高 11%、UNIQLO 限時 6%、屈臣氏最高 8.5%、DV 麗彤生醫限時 22%、誠品線上最高 11% 等品牌最高回饋26%。

6 月 18 日 22:00 至 23:59：Apple 最高 4.5%、iHerb 最高 16%、家樂福線上購物最高 12%、淘寶最高 22%、蝦皮購物最高 22% 等品牌壓軸登場，最高回饋22%。

6 月 18 日另有限時加碼時段：Booking.com 最高再享 11% 現金回饋。

隨著 7 月暑假出遊旺季逐步升溫，全亞洲最大現金回饋平台 ShopBack 觀察發現，今年 5 月旅遊類消費訂單較去年同期成長 20%，顯示民眾已開始提早規劃暑假旅程，趁著618檔期「超前部署」出遊計畫已成新常態！看準備年中補貨商機，ShopBack 即日起推出「618 發發發爆買祭」，集結站內海內外旅遊、時尚與美妝等多元品牌，祭出限時回饋優惠，並同步回歸消費者敲碗期待的閃購時段，最高現金回饋上看 26%，還能狂抽 6,180 元現金回饋金，無論是提前預訂機票住宿、規劃旅程行程，或是在各大時尚與美妝品牌添購夏日 OOTD 與出遊必備單品，都能一站備齊都有現金回饋，為即將到來的暑假旅程做好準備！隨著暑假旅遊需求升溫，自由行與親子出遊規劃同步增加。根據交通部觀光署統計，2025 年 7 至 8 月台灣民眾最熱門出境目的地依序為日本、韓國、香港、越南及泰國，其中日本以超過 121 萬人次穩居冠軍，韓國則以近 38 萬人次位居第二，顯示東北亞與亞洲短程旅遊依舊是暑假出遊首選。ShopBack「618 發發發爆買祭」攜手 Booking.com、Trip.com、KKday、Agoda、Klook 等各大旅遊平台，涵蓋機票、交通票券、海內外住宿與當地一日遊體驗行程等完整旅遊需求。其中 KKday 祭出最高 21% 回饋，讓消費者從規劃到出發都能同步累積現金回饋。此外，活動期間只要參與閃購時段消費，即有機會再抽 $6,180 現金回饋金，讓旅遊基金放大再升級。難得出遊，當然少不了拍照打卡的 OOTD！ShopBack「618 發發發爆買祭」獻上數十家知名品牌超狂回饋價，集結 蝦皮、adidas、Nike、Farfetch國際精品、ISPO、摩曼頓等品牌，包含近期社群討論度最高的 adidas Samba、Samba Jane、Nike Air Max Phenomena等熱搜單品也都在補貨清單之列，不論是飛日本、韓國追星，還是到香港、越南城市漫遊，都能輕鬆打造旅遊美照必備 OOTD。如果沒穿搭靈感也沒關係！消費者也能透過淘寶、酷澎、誠品線上等平台，也能快速搜尋流行穿搭靈感，掌握最新時尚趨勢，也能在 Shopback 賺現金回饋。近期社群討論度居高不下的熱門單品，包含 Olive Young 熱銷的 MEDIHEAL 面膜、UNOVE 洗髮精與 Mung Bean 綠豆系列保養品；屈臣氏話題防曬新品珂潤全護聚光防曬霜；未來美 MIRAE PDRN 外泌體新生面膜，以及 iHerb 長年熱銷的蝦紅素、魚油 Omega-3、Doctor's Best 高吸收鎂（甘胺酸鎂）與維生素 K2 + D3 組合等，都是近期社群與美妝論壇熱議的保養關鍵字。從出國前保養、旅途中防曬，到長途飛行保健一次備齊，讓夏季旅遊不只拍得好看，也能維持最佳狀態。同場加映，新戶於活動期間 6/12 至 6/18 完成特定商家首筆消費即可享「買 $100 送 $100」回饋，或參與「玩遊戲送 $100」活動，輕鬆開啟回饋旅程。即日起至 6 月 18 日，消費者只要透過 ShopBack 完成指定消費，新戶可選擇「買 $100 送 $100」或「玩遊戲送 $100」，並參與閃購抽 $6,180 現金回饋活動，邊買邊賺、放大暑假出遊與購物回饋效益。趕緊手刀至 ShopBack 官網或 APP 參加「618 發發發爆買祭」，趁暑假出遊旺季來臨前一次備齊旅遊行程、穿搭與美妝保養，用最超值的回饋迎接夏日旅程！詳情請參考ShopBack 「618 發發發爆買祭」活動網站。