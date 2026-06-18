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▲中職37年選秀會內野手參選名單。（圖／中職提供）

▲中職37年選秀會外野手參選名單。（圖／中職提供）

「2026台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」將於6月29日在台中頂粵吉品舉行，今年參選人數突破新高，總計200位選手報名參加選拔會，依守備位置區分為投手83人、捕手20人、一壘手11人、二壘手13人、三壘手7人、游擊手25人及外野手41人。參與選拔的球員除了高中應屆畢業生外，也有經過大學層級磨練及在業餘球隊累積實戰經驗的好手，共同角逐職棒殿堂。透過高中應屆畢業生身分參加選秀的選手有77人，國手資歷3人、球團推薦51人、曾獲業餘甲組賽事獎項者12人，另有測試會通過的57人。各球團將如何透過選拔會補進未來戰力、完善球隊布局，以及誰能獲得狀元殊榮，皆備受關注。今年選拔會游擊區好手雲集，大溪高中游擊手陳柏凱是富邦悍將陳品宏的弟弟，被視為最受矚目的游擊大物，擁有優異身材條件，不僅具備長打能力與爆發力，未來發展空間也相當可觀，是一名兼具培養價值與發展潛力的全方位內野手，可望成為各球團補強游擊防區的重要目標，也是今年選拔會首輪的熱門人選。來自臺東體中的「粉紅超跑」黃靖哲同樣備受矚目，雖然身材條件不算特別突出，但憑藉積極拚勁與勇於挑戰的球風，在場上展現優異機動性與壘間破壞力，加上敏銳的判斷力及反應能力，成為今年選拔會值得關注的游擊好手。來自金門的游擊手許書誠則透過國手資格參加選拔會，高中階段赴高苑工商接受科班訓練，去年入選U18中華隊後，經歷完整專業養成及國際賽洗禮，整體能力持續進步，屬於少見的高大身材游擊手，憑藉優異的身體條件與守備潛力，有機會在首輪獲得球團青睞。平鎮高中隊長邱文佑曾於高二木棒聯賽展現強大打擊實力，並榮獲該屆賽事野手MVP，除了具備領袖特質與良好的比賽閱讀能力外，中長程火力更是其最大特色，攻、守、跑能力兼備，內外野皆能勝任，是一名發展性十足的全方位球員。去年入選U18中華隊的穀保家商外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安，擁有優異運動能力與出色傳球臂力，守備範圍廣、打擊能力全面，並具備不俗的跑壘速度與上壘能力，是今年備受期待的外野潛力新秀。除了高中潛力新秀外，投入選拔會的大專及業餘球員同樣不乏話題人物。「永田條款」主角永田颯太郎今年將挑戰中職舞台，永田於2019年來台求學期間表現亮眼，成為台灣大專棒壇頂尖內野手之一，也促使中職後續制定「永田條款」相關規範，讓長期在台發展的外籍球員得以參加選秀。繼高塩將樹成為條款實施後首位獲得中職球團指名的外籍球員後，永田颯太郎也將挑戰成為下一位透過該條款踏上中職舞台的選手。投手方面，身高193公分、就讀國立體育大學的黃玠瀚同樣是焦點人物之一，擁有優異身材條件與最快153公里的速球，具備十足壓制力，在國內各項業餘賽事中經常繳出單場雙位數三振，屬於典型的三振型火球投手。臺北市立大學投手邱承奕則是另一位值得關注的投手，過去曾兩度參加選秀卻未獲指名，但近年持續精進自我，不僅擁有優異球速，身體素質也相當出色，經歷大學階段磨練後整體實力再度提升，有望成為球團眼中的即戰力人選。年度盛事不容錯過，歡迎所有球迷朋友透過緯來體育台、緯來精采台、緯來電視網APP、緯來體育台YouTube頻道及CPBL TV、CPBL YouTube頻道，準時收看選拔會直播，掌握即時選秀動態，共同見證新秀圓夢的時刻，一同揭曉哪些選手將獲得球團青睞，正式開啟職棒生涯。