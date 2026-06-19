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台灣最強龍舟賽看這場！173隊參賽、20國選手賣力爭冠

▲彰化「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」今年規模再創新高，來自全球 20 個國家、共 173 支隊伍同場競技。（圖／鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽）

鹿港不只龍舟賽能看！演唱會、DIY活動玩不完

▲鹿港福鹿溪畔精彩龍舟賽之外，今（19）日傍晚現場南岸舞台區還將舉辦開幕典禮以及星光晚會。（圖／鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽）

「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」線上觀看管道

鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽周邊交管

▲「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」交通管制資訊以現場活動地圖。（圖／鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽）

一年一度的端午節到了！今（19）日是3天連假首日，許多人除了出門散心之外，也想要應景地觀賞划龍舟競賽，但究竟全台灣數十場的比賽當中，哪一場最具獨特性，競爭力最強呢？對此，在彰化舉辦的「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」總計有173隊參賽，更有來自20個不同國家選手參與，且連續三天都有賽事，更將一路比到晚上，成為最具特色的必看龍舟賽。彰化鹿港在6月19日至21日登場的「國際龍舟錦標賽」，是全台最具特色的龍舟競賽之一，賽事於福鹿溪水域舉行，吸引來自國內外隊伍同場競技，而且今（19）日預賽一直到後天（21日）決賽都將一路比到晚間，在燈光映照下展開激烈競速，是台灣少見的夜間龍舟賽。今年規模再創新高，來自全球 20 個國家、共 173 支隊伍同場競技，分成社會公開組、社會公開混合組、國中混合組、機關組以及國際組，競爭最激烈的是社會公開混合組，而國際組則是有來自20多個不同國家，選手們在璀璨的燈光與激昂的鼓聲中，爭奪龍舟最高榮譽。除了鹿港福鹿溪畔精彩龍舟賽之外，今（19）日傍晚現場南岸舞台區還將舉辦開幕典禮以及星光晚會，從18點30分開始，邀請邱鋒澤、芒果醬、C.Holly、林沐希等人登台現場演唱。「鹿港慶端陽」活動也規劃豐富的文化體驗內容，包括童玩技藝展示、傳統工藝展演及魯班公宴等活動，讓民眾在參與節慶之餘，也能深入了解鹿港工藝文化與民俗特色。其中魯班公宴更結合匠師文化與地方美食，展現鹿港作為傳統工藝重鎮的深厚實力。轉播單位：民視