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英格蘭今（18）日以4：2大破克羅埃西亞，世界盃首戰就打出一場漂亮團隊勝利，賽後當英格蘭球員走向看台向支持者致謝時，現場球場廣播響起綠洲合唱團（Oasis）的傳世經典神曲《Wonderwall》，引爆全場大合唱，不少球員也佇足場上跟球迷一起嗨唱英國神曲，不少球迷更流下淚水，用足球牽起整個國家的團結，堪稱賽後最動人一幕。隨著比賽結束的哨音落下，90分鐘滿場飛奔的英格蘭球星們終於放慢腳步，隊長凱恩（Harry Kane）帶領全體隊員繞場一圈，感謝從全國各地前來力挺的球迷。就在此時，當現場DJ播放《Wonderwall》標誌性的吉他前奏，在球場揚聲器中響起時，看台上的4萬多名英格蘭球迷發出尖叫，隨後跟著高歌。原本神情疲憊的球員們也紛紛停下腳步，老大哥們也搭著隊友的肩膀，沉浸在這震撼人心的氛圍中。《Wonderwall》是世界知名樂團－綠洲合唱團（Oasis）最具代表性歌曲，他們作為英倫搖滾的代表，於1995年推出這首被譽為一代神曲的作品後，不僅讓他們榮登美國告示牌第一，更直接讓他們享譽國際，在英國，《Wonderwall》更被認為整合社會階層、種族的代表，成為構成英國文化不可或缺的一部分。樂團靈魂人物、吉他手諾爾·蓋勒格（Noel Gallagher）曾透露，這首歌取名為《Wonderwall》，傳達的是一種「能讓你快樂、能把你從自己手中拯救出來的人或事物。這並不是一個實體的牆，而是一種精神上的寄託與救贖。」由於綠洲合唱團（Oasis）成員皆是英超曼城球迷，《Wonderwall》過往便作為曼城比賽的招牌歌曲，後來延伸到英格蘭國際賽，每當勝出、球員繞場感謝球迷時，現場就會應景播放這首歌來歡慶勝利。現場球迷接受外媒訪問時也激動表示：「當所有人一起唱出這首歌時，我全身都起雞皮疙瘩，這不只是慶祝勝利，這象徵我們的文化，我們和球員在那一刻，是完全一體的。」