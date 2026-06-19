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「大谷翔平是棒球界的歷史第一人，結果世足賽一戰成名的老門將，僅用1天粉絲數就超車，世界盃影響力真的太誇張。」

世界盃小組賽至今最大冷門，莫過於非洲島國維德角0：0踢和西班牙，40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）該戰一鳴驚人表現、加上小人物逆襲背景烘托下，，引發無數球迷熱烈討論，「這就是足球世界第一運動的威力」、「足球跟棒球基底人數真的差太多」、「只用一天粉絲數就超過大谷...太扯了」現年40歲的沃齊尼亞，25歲才正式叩關職業，身價僅5萬歐元，然而在與團隊身價高達12億的西班牙對決中，他硬生生頂住對手全場27次射門、上演7次撲救，徹底點燃全球大眾的關注。根據統計，此役賽後20分鐘內、沃齊尼亞受訪過程中，粉絲數就從原本5萬一路飆漲到200萬，且數字每秒都在上升，1小時候突破400萬，當晚就正式突破1000萬，並於昨晚超車大谷翔平IG的1078萬粉絲數，讓許多網友驚呼太離譜，實際上，棒球與足球在國際傳播度上的差異，從球迷組成上就一目瞭然，足球全球有超過200個國家熱衷，跨足歐、美、非、亞，棒球則主要盛行於美、日、台、韓及加勒比海地區。且大聯盟與世界盃本質上也屬不同類別賽事，大聯盟全年有162場例行賽，是一季橫跨超過半年的職業聯賽，世界盃賽期則僅1個月，其中就蘊含全球足球迷4年的等待。況且，屬於沃齊尼亞的世界盃驚奇旅程還沒結束，維德角下一戰將於6月22日早上6點對陣傳統勁旅烏拉圭，這將是沃齊尼亞與維德角國家隊力爭H組出線的關鍵之戰，若能順利晉級32強淘汰賽，這位40歲「奇蹟門將」的社群，有望再迎來一波爆發。