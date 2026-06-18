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▲簡少年（如圖）看了Andy老師的命盤後，坦言他很容易把錢花在另一半身上。（圖／Andy老師 YT）

網紅Andy老師與家寧自分手後捲入財務與經營權糾紛，目前官司仍在進行中。近日，Andy老師和命理師「簡少年」合體拍片，聊到事業、愛情、健康等，他好奇問：「未來感情會有第二春嗎？」對此簡少年則預言這一生愛情運都跟錢脫離不了關係，很容易把錢花在另一半身上，甚至有可能被騙錢，讓Andy老師聽了嚇壞：「我一輩子做單身狗就好。」Andy老師與家寧分手後，雙方撕破臉，因財務問題與YouTube頻道經營糾紛對簿公堂。今（18）日他上傳新片，邀請到命理師簡少年替他解惑，包括事業、愛情、健康等等，對方透過紫微斗數分析Andy老師的命盤，直言「這是一個大吉大利的命，這個命非常好。」對此Andy老師則面露疑惑說：「確定我有大吉欸？」簡少年解釋這樣的命盤會遇到許多貴人、獲得機會，再加上本身能力很強，非常適合當網紅。影片中，Andy老師也好奇自己未來是否會有感情第二春？對此簡少年看了直呼：「這非常有趣。」指他這一生的桃花運都跟錢脫離不了關係，「你賺的錢不管第幾春，還是很容易花在另一半身上。」讓Andy老師聽完哭笑不得說：「還是不要有第二個，我一輩子做單身狗就好。」不過，簡少年透露他很難單身一輩子，因為從去年開始Andy老師的桃花運就很猛，只要越出名、越多桃花，就會一直被大家關注，此外簡少年更預言Andy老師40歲後的桃花能量是最猛的，很多人對他投以狂熱，而明年開始則會感受到愛情、名聲都會與錢財牽扯在一起，簡少年甚至警告Andy老師說：「2035年後，你40幾歲如果找20幾歲（女友），她就會騙你的錢。」對象也可能對他動手動腳，會導致他十分痛苦。聽完簡少年的提醒，Andy老師忍不住問說：「什麼樣的對象適合我？」對方則建議可以找較成熟的對象，比較會顧及他的心情、創意，包容他很多事情，「你適合那種得體的對象，懂禮數，能幫你顧好很多跟人之間打交道事情的人。」接著笑說符合條件的大概就是女律師，讓還在打官司的Andy老師心有戚戚焉說：「我覺得每個人，一生中都要有一個專屬的律師。」