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韓國仁川當地一間資源回收場，近日驚見在廢棄物中發現一條「人類左腿」，嚇得正在進行垃圾分類的員工趕緊報警。原本以為可能是起殺人分屍案，但最新DNA鑑定結果出爐，確認斷腿是當地一家療養院的80多歲女性病患，是女患者接受截肢手術後的斷肢，後續將追究療養院相關人員的疏失。綜合韓媒報導，仁川延壽警察署今（18）日表示，「國科搜已給出口頭鑑定意見，確認目前在資源回收中心內發現的斷肢，其DNA與一位在療養院的80多歲女患者一致」。警方說明，這名80多歲患者的腿部是在本月8日進行截肢，而被當作垃圾丟棄在資源回收場的時間則是隔天，即9日的清晨。然後在10日，被資源回收場的員工發現。警方未來將以違反《廢棄物管理法》的嫌疑，對療養院相關人員展開調查。據了解，該位80多歲老婦人腿部壞死，於是在療養院進行了截肢手術。斷肢本應作為醫療廢棄物處理，但清潔人員誤以為是石膏繃帶等一般物品，便將其當作資源回收垃圾分類丟棄。而在事情鬧大後，療養院於本月17日主動向警方通報自首。至於詳細的案發經過，將後續透過進一步調查釐清。