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SUPER JUNIOR（SJ）成員圭賢近日成為了全家便利商店優涼大使，為了配合宣傳活動，官方特別準備了兩家主題佈置門市，適逢端午假期，剛好能讓粉絲抽空前往打卡，而這兩家門市分別為全家忠孝延吉店（滿載而圭店）、全家台發店（你的圭屬店）。為了配合圭賢成為啤酒代言大使的活動，全家上個月底先是公開其中一間圭賢主題門市，在店門口不只貼了超大圭賢海報，店內還有超大文青風圭賢牆、小卡佈置等，就連店名也超貼心改成了「你的圭屬店」。適逢端午假期即將到來，全家官方今日追加公開第二間主題門市，且和第一間門市的佈置風格完全不一樣，並且現場還有各式人形立牌，以及超可愛清爽夏日風圭賢照片，店名則是被改為「滿載而圭店」，讓粉絲們可以在炎熱的端午假期中出門打卡吹冷氣。你的圭屬店（全家台發店）臺北市松山區八德路三段30號滿載而圭店（全家忠孝延吉店）臺北市大安區忠孝東路4段315號）