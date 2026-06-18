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台北市長蔣萬安日前表態廢除監察院，引發議論，隨後多名國民黨立委也相繼表態廢監院，但國民黨中央則態度低調，表示實務上非一朝一夕可成，要凝聚共識後再作合宜處理。國民黨考紀會主委張雅屏認為，一但社會進入廢監院修憲程序，誰能保證不會演變成另一場實質台獨的修憲攻防，為何每一步改革都削弱《中華民國憲法》原有架構？更直言改革應誠實面對人民，中華民國的未來不應在政治算計中被悄悄改變。張雅屏在臉書呼籲，警惕一場以制度改革之名進行的修憲風暴，稱真正值得台灣社會思考的，恐怕不只是這些提名人是否適任，而是背後是否存在一條更值得警惕的政治路徑。張雅屏提到總統賴清德2018年擔任行政院長時宣布，自2019年起省級機關預算全面歸零，省級機關人員與業務移撥中央部會，臺灣省政府不再編列實質運作經費，但根據1997年修憲後的《中華民國憲法增修條文》，臺灣省並未被廢除，臺灣省政府與省諮議會仍然存在於憲政架構之中，換言之，賴清德當年並沒有透過修憲正式廢除臺灣省。張雅屏說，賴清德透過預算歸零、人員移撥、業務移轉、組織去任務化，形成「實質廢省」的結果。從政治操作角度來看，這是一種相當值得研究的模式：不直接修改憲法，而是透過行政權逐步掏空憲法機關。而臺灣省政府，恰恰是《中華民國憲法》所建構的地方自治架構重要組成部分。張雅屏認為，監察院的地位與臺灣省政府不同，監察院是五權憲法的重要組成機關，其存廢涉及《憲法增修條文》第七條，若要正式廢除，勢必需要再次修憲。一個值得深思的問題是：如果未來監察院被塑造成更加意識形態化、更加失去社會信任的機關，是否反而會加速社會支持廢除監察院？張雅屏質疑，這究竟是提名失誤？還是某種政治算計？修憲從來不是單一議題，一旦台灣社會進入「廢監院修憲」程序，事情恐怕不會只停留在監察院。因為修憲一旦啟動，各種主張都可能被一併提出：國家定位問題、領土條文問題、五權憲法架構問題、中華民國憲政體制問題、兩岸關係定位問題，這些議題彼此牽動，絕非單純機關改革而已。張雅屏直言，當修憲列車一旦啟動，誰能保證不會演變成另一場「實質台獨」的修憲攻防？這正是許多人憂心所在。真正的問題：掏空中華民國，還是改革中華民國？「中華民國台灣」論述取代傳統中華民國論述，如今又可能因監察院人事案，引爆新一輪修憲爭議。如果一切都是改革，那麼改革的終點究竟是什麼？如果一切都只是提升治理效能，那麼為何每一步改革，最終都指向削弱《中華民國憲法》原有架構？這才是台灣社會真正需要思考的問題。張雅屏強調，監察院存廢可以討論，制度改革也可以辯論。但任何改革都應該誠實面對人民。如果真正的目標是修改國家定位、重塑憲政秩序，那就應該公開向全民說明，而不是透過一步步的制度掏空，讓人民在不知不覺中接受既成事實。因為憲法不是執政黨的工具，而是國家的根本大法。而中華民國的未來，更不應該在政治算計中被悄悄改變。