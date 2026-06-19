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▲活動展示AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，吸引眷屬近距離參觀。（圖／記者莊全成翻攝）

▲陸軍飛訓部舉辦50週年部慶，由指揮官張侯天汶主持，邀請官兵眷屬入營同慶，共同見證飛鷹部隊榮耀歷程。（圖／記者莊全成翻攝）

陸軍飛行訓練指揮部18日舉辦50週年部慶暨端節懇親會，由少將指揮官張侯天汶主持，邀請官兵眷屬走進營區，共同見證飛鷹部隊半世紀的發展歷程，並透過豐富多元的活動，展現部隊精實訓練成果與深厚向心力，現場洋溢溫馨熱絡氣氛。活動安排飛鷹樂團演唱、官兵勁歌熱舞、電音三太子等精彩社團表演，並開放隊史館參觀，讓眷屬深入了解飛訓部的建軍沿革與使命。此外，現場展示AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機、TH-67教練機及CH-47SD運輸直升機等多型航空裝備，吸引官兵及眷屬駐足參觀、合影留念，近距離感受陸軍航空戰力與訓練成果。飛訓部前身為1976年成立的「陸軍航空訓練指揮部暨航空訓練中心」，歷經多次組織調整，於2005年更銜為「陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部」，肩負培育陸軍航空飛行員及航空保修專業人才的重要任務，素有「飛鷹部隊」美譽，是國軍航空人才培育的重要搖籃。飛訓部表示，今年適逢成立50週年，特別結合端節懇親活動邀請眷屬入營，希望增進家屬對官兵勤務與生活環境的了解，凝聚軍眷支持力量，共同傳承「飛訓育才、鷹揚萬里」精神，持續厚植國軍航空戰力，為國家安全奠定堅實基礎。