我是廣告 請繼續往下閱讀

中國舉辦海峽論壇，台東縣長饒慶鈴雖未親自出席，卻以預錄影片方式參與，內政部證實接獲陸委會去函，將針對饒慶鈴是否觸犯《兩岸人民關係條例》辦理行政調查。陸委會發言人梁文傑重申，該論壇早在馬英九政府時期就被定調為統戰平台，大原則就是「人家搭舞台搞統戰，各級政府人員都不該配合」，中央與地方的中國政策必須一致；他強調，不論是親自去還是用視訊呼應都是配合，後續將針對其具體發言內容進行研判認定。外界質疑賴清德、陳菊過去擔任地方首長時也曾赴中交流，梁文傑駁斥，這些都是2016年蔡英文總統當選前的往事。過去中共對民進黨首長採取利誘統戰，但在2016年後政策全面轉變，要求必須承認九二共識，否則就單方面切斷原本談好的虱目魚、鳳梨、鳳梨釋迦等農產品進出口。他直言，兩岸關係走到今天，用政治理由斷掉交流、影響農民生計的都是對岸，中共要負最大責任；如果中共對台政策沒有這些惡意變化，地方首長要去對岸賣農產品，本質上根本不會有人有意見。饒慶鈴反批陸委會不為農民著想，梁文傑回應，台東鳳梨釋迦高達九成以上產量依賴中國市場，變成必須仰中共鼻息的農產品，對岸時不時就以政治理由或介殼蟲為藉口切斷銷路，他體諒饒慶鈴想幫農民爭取的立意良善，但若放任台灣農民長期被對岸綁架、連帶綁架政府，絕非長久之計。他呼籲，兩岸政策非常簡單，既然政府已明定這活動是統戰平台，身受中華民國法律規範的政府人員，就不應前往坐在台下聽訓，共同默許中共對台的粗暴打壓。