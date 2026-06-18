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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前談到內湖長年塞車的交通問題時，提出多項改善構想，被主持人提醒房價昂貴時，沈伯洋回應「這我沒想到」，相關言論遭藍營指稱不清楚內湖房價現況，沈伯洋澄清自己的完整論述遭到刻意切割、移花接木；民進黨立委林楚茵臉書發文聲援，痛批有人不敢討論政策內容，只能靠造謠轉移焦點。沈伯洋日前談內湖塞車問題時，提到增加在地住宅供給、青年住宅與婚育宅規劃、推動職住平衡、鼓勵企業錯峰上下班，以及透過都市規劃降低跨區通勤需求等，希望從城市治理角度改善交通壅塞問題。然而，部分藍營人士將論述簡化為「讓在內湖工作的人都住在內湖」，質疑沈伯洋忽略內湖高房價的現實問題，對此，沈伯洋強調，自己談的是包含住宅政策、都市規劃與交通管理在內的整體方案，而非外界刻意描繪的單一口號。立委林楚茵表示，沈伯洋明明提出五層次解方討論內湖交通，卻被對手掐頭去尾操作成另一個版本，還把沈伯洋沒說過的話硬塞進去，她批評，部分人士不願正面討論政策內容，反而透過斷章取義製造爭議，「城市治理不是靠剪輯片段，更不是靠造謠抹黑。」她開酸「萬安保母團急了！」面對市政議題時，有人總是端出「同一鍋火鍋」，講稿內容一再重複，真正談到具體政策時卻缺乏新意，因此才急著把焦點轉向沈伯洋身上。