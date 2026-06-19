2026年端午連假明（19）日正式展開，為期3天的假期將持續至6月21日，預估返鄉、出遊及觀光車潮將同步湧現。交通部高速公路局表示，端午連假期間國道交通量上看108至118百萬車公里，其中首日南向車流最為集中，部分路段交通量恐達平日1.4倍，國道5號更上看1.5倍。《NOWNEWS今日新聞》整理2026端午連假高乘載管制、匝道封閉、收費措施、建議行車時段、易壅塞路段及替代道路等資訊懶人包，提供用路人一次掌握。
2026端午連假高乘載管制時間
◾高乘載管制時段：13時至18時
◾高乘載管制路段：國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口
2026端午連假匝道封閉
◾封閉時段：6月19日凌晨0時至中午12時
封閉路段：封閉國5石碇、坪林南向入口
◾封閉時段：6月19日上午5時至中午12時
封閉路段：封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口
◾封閉時段：6月20日上午5時至中午12時
封閉路段：國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口
◾封閉時段：6月20日、6月21日中午12時至晚間9時
封閉路段：國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口
2026端午連假開放路肩
◾6月18日
機動增加開放路肩。
◾6月19日至6月21日
針對易壅塞路段增開30處及延長20處路段路肩。
2026端午連假國道收費措施
◾單一費率：6月19日至6月21日採單一費率。
◾差別費率：國3新竹系統至燕巢系統單一費率再打8折。
◾夜間暫停收費：每日凌晨0時至5時暫停收費。
2026端午連假易塞車路段
📍主要城際道路易壅塞路段
◾台61線：鳳鼻至香山、淡江大橋、竹南至玄寶大橋、中彰大橋
◾台1線：水底寮至楓港
📍銜接國道易壅塞路段
◾台64線：接國3中和交流道
◾台65線：接國3土城交流道
◾台74線：台中環線接國3（快官、霧峰）
◾台18線：接國3中埔交流道
◾台86線：仁德系統、歸仁交流道
◾台88線：鳳山至五甲
📍觀光風景區易壅塞路段
◾台2線、台2乙線：關渡至淡水、萬里至大武崙、福隆。
◾台3線：大溪至慈湖、古坑至梅山。
◾台7線：大溪至慈湖。
◾台21線：日月潭
2026端午連假建議出發時間
📍西部國道：
6月19日至6月20日：南向建議上午6時前或中午12時後出發。
6月20日至6月21日：中部北向建議中午12時前出發，南部北向建議上午9時前出發。
📍國道5號：
6月19日至6月20日：南向建議上午5時前或下午5時後出發。
6月20日至6月21日：北向建議上午9時前出發。
2026端午連假建議替代道路
◾國5頭城往坪林地區：改走台9
◾國1、國3新竹往返台南地區：改走台61
◾國6南投往返台中地區：改走台63
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統：改走台74接國4
2026端午連假高速公路即時路況查詢
📌高速公路1968官網
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◾高乘載管制時段：13時至18時
◾高乘載管制路段：國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口
◾封閉時段：6月19日凌晨0時至中午12時
封閉路段：封閉國5石碇、坪林南向入口
◾封閉時段：6月19日上午5時至中午12時
封閉路段：封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口
◾封閉時段：6月20日上午5時至中午12時
封閉路段：國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口
◾封閉時段：6月20日、6月21日中午12時至晚間9時
封閉路段：國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口
◾6月18日
機動增加開放路肩。
◾6月19日至6月21日
針對易壅塞路段增開30處及延長20處路段路肩。
2026端午連假國道收費措施
◾單一費率：6月19日至6月21日採單一費率。
◾差別費率：國3新竹系統至燕巢系統單一費率再打8折。
◾夜間暫停收費：每日凌晨0時至5時暫停收費。
📍主要城際道路易壅塞路段
◾台61線：鳳鼻至香山、淡江大橋、竹南至玄寶大橋、中彰大橋
◾台1線：水底寮至楓港
📍銜接國道易壅塞路段
◾台64線：接國3中和交流道
◾台65線：接國3土城交流道
◾台74線：台中環線接國3（快官、霧峰）
◾台18線：接國3中埔交流道
◾台86線：仁德系統、歸仁交流道
◾台88線：鳳山至五甲
📍觀光風景區易壅塞路段
◾台2線、台2乙線：關渡至淡水、萬里至大武崙、福隆。
◾台3線：大溪至慈湖、古坑至梅山。
◾台7線：大溪至慈湖。
◾台21線：日月潭
2026端午連假建議出發時間
📍西部國道：
6月19日至6月20日：南向建議上午6時前或中午12時後出發。
6月20日至6月21日：中部北向建議中午12時前出發，南部北向建議上午9時前出發。
📍國道5號：
6月19日至6月20日：南向建議上午5時前或下午5時後出發。
6月20日至6月21日：北向建議上午9時前出發。
◾國5頭城往坪林地區：改走台9
◾國1、國3新竹往返台南地區：改走台61
◾國6南投往返台中地區：改走台63
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統：改走台74接國4
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