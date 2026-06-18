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台積電盤後鉅額交易再度成為市場焦點。臺灣證券交易所今（18）日公布資訊顯示，台積電盤後出現4筆鉅額交易，成交價格全數站在2400元以上，其中最高一筆以2475.91元成交8張，改寫台積電鉅額交易高價紀錄。根據證交所資料，台積電18日4筆盤後鉅額交易合計成交1471張，成交金額約35.45億元，平均成交價約2410.26元，略高於當日收盤價2410元。其餘3筆成交價分別為2410元、2404.8元及2404.78元，顯示大額交易價格仍維持在高檔區間。市場向來關注台積電鉅額交易價格，主要是因其常被視為大型資金對後市評價的參考指標。此次最高成交價衝上2475.91元，若以台積電權值換算，市場推估加權指數仍有約500點空間。台積電6月4日曾出現2445.06元高價成交，此次最高價進一步墊高至2475.91元，可能有「仙人指路」的意涵。不過，法人也提醒，鉅額交易雖可作為市場籌碼與資金動向的觀察指標，但仍不等於股價短線必然走勢。台積電18日收2410元，上漲1.05%。