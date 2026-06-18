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▲芋頭應援到一半察覺有界外球飛過來，下意識用雙手和身體保護一起跳舞的兩名小女孩。（圖／網友leo_._1225授權提供）

▲芋頭是啦啦隊新秀，除了應援熱舞，她還具備中、英、台、韓語能力，精通插畫設計與咖啡拉花，多才多藝。（圖／翻攝自芋頭IG@tarotaro__9）

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員芋頭，擁有身高身高156公分的嬌小身形、軟萌可愛的形象，加入球團約1年半，逐步累積死忠粉絲，近日她在場上應援到一半，察覺有界外球可能會飛過來，下意識用雙手、身體保護身旁一起跳舞的小女孩，暖心舉動被球迷拍下大讚：「直接圈粉！」球迷「leo_._1225」昨（17）日在社群平台分享一段影片，可見啦啦隊女孩芋頭正在球場上跳應援舞，跳到一半，她突然停下動作，迅速伸出雙手護住兩位一同跳舞的孩子頭部，眼神同步搜尋界外球是否朝她們飛過來。直到確認狀況安全無虞，芋頭才站回定位繼續跳舞，手還撫胸看似驚魂未定，這暖心的一幕剛好被原PO錄下，「有界外球飛過來，芋頭第一反應是保護小孩，真的好貼心」，許多網友看了影片也留言：「好，這顆芋頭允許加進火鍋裡了」、「很優秀很專業」、「人品很讚！」芋頭本人也現身表示：「希望大家都平安健康看球！」芋頭（本名林玉書）在去年1月11日正式加入Wing Stars，背號75號，除了應援熱舞，她還具備中、英、台、韓語能力，精通插畫設計與咖啡拉花，曾經發揮專長為隊員繪製專屬Q版角色，並與球團合作推出周邊商品，此外，芋頭也憑著拍攝幽默的短影音，以及在場邊展現的親和力圈粉球迷。