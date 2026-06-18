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中華職棒37年上半季賽程進入尾聲，今（18）日三地賽果直接影響戰局走向。賽前淘汰指數僅剩1的統一7-ELEVEn獅，雖然以7：1擊退淘汰指數2的台鋼雄鷹，但因點燈的味全龍同樣取勝，導致獅隊與雄鷹雙雙宣告淘汰；而淘汰指數4的富邦悍將今日以4：5不敵中信兄弟，淘汰指數減至2。至於上半季高掛魔術數字M4的味全龍，今日以7：0完封樂天桃猿，魔術數字順利減至M2，最快明（19）日就能在桃園球場拋下紅色彩帶。今日賽前，獅隊以26勝25敗1和排名第4、淘汰指數1，只要輸球或龍隊贏球，上半季都會宣告無緣季冠軍；雄鷹賽前則是28勝24敗1和排名第3、淘汰指數2。兩軍今日正面對決，獅隊此役火力全開，前2局就從雄鷹先發後勁（Bradin Hagens）手中攻下4分，加上自家先發獅帝芬（Jackson Stephens）繳出6局僅失1分的好投，終場就以7：1擊退雄鷹。洲際賽事方面，悍將賽前以27勝23敗排名第2、淘汰指數4。此役4局上一度取得2分領先，但馬上在4局下遭到兄弟逆轉，最終以4：5落敗，淘汰指數單日狂掉2，賽後僅剩2。至於最關鍵的桃園賽事，龍隊賽前34勝18敗排名第1、封王魔術數字M4。雖然前4局進攻熄火未得分，但從5局上開始攻勢串聯，連4個半局都有分數進帳，終場以7：0完封桃猿。由於龍隊自己贏球，加上點燈關鍵對手悍將輸球，龍隊封王魔術數字一口氣減至M2，最快明日就能拋下紅色彩帶。也因龍隊此役贏球，獅隊即便今日擊敗雄鷹，淘汰指數仍無奈歸零，雄鷹也跟著宣告淘汰，形成了「獅隊咬傷雄鷹，兩軍卻雙雙淘汰」的殘酷局面。