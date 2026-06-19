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立法院長韓國瑜將在21日率跨黨派立委，展開7日的訪美行程。由於此次是美方邀請、高規格接待，國民黨團搶破頭，有25名立委登記訪美行程，最終由林思銘、賴士葆、楊瓊瓔抽中。不過據《NOWNEWS今日新聞》掌握，原先擬安排身兼台美國會聯誼會共同會長的藍委柯志恩、擁有AI科技專業的副會長葛如鈞和曾擔任國防部駐美軍事代表團團長的陳永康3人陪同，但有其他藍委認為不公抗議，黨團總召傅崐萁才改為抽籤。立法院長韓國瑜受美方邀請，21日至27日將率團訪美，國民黨團16日舉行抽籤，有25名藍委登記爭取3個出訪名額，最終由藍委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔中籤；民進黨則是陳冠廷、郭昱晴、李柏毅；民眾黨則是推派洪毓祥。由於這次訪美將至台積電參訪，預料可能會見到相關晶片、AI大廠高層，美方邀請韓國瑜訪美之際，私下邀請身兼臺美國會議員聯誼會的國民黨立委柯志恩以及前國防部副部長、現任立委陳永康一同出訪，另外藍委徐巧芯、牛煦庭也都私下接獲美方邀請。不過據《NOWNEWS今日新聞》掌握，原先黨團和韓國瑜擬推派柯志恩、葛如鈞和陳永康3人陪同出訪，柯身為台美聯誼會共同會長負責對美關係、葛負責AI科技、陳永康則是針對國防軍購部分，原先院方也已協助處理前期行政作業，但至少有3名藍委極力向黨團抗議，連總召傅崐萁都難以招架，才會在15日發出公文，改為登記抽籤；而三人最終也沒有中籤。一名向黨團抗議藍委向記者表示，因為大家都對訪美有期待，所以才會有這麼激烈的反應，各委員都希望為黨團付出，誰沒被指派都質疑為何沒機會，可能黨團一開始誤判指令直接處理，不過如今也抽完籤了，大家就服從結果。不過有未登記的藍委私下表示，韓國瑜此次赴美具有高度專業性，他認為應該尊重專業，否則屆時院長和美方官員會晤，討論到國防、科技等專業領域話題，就沒有相關背景委員能夠從旁襄助補充。立院人士則低調表示，院長都是尊重黨團安排。