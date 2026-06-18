搖滾天團五月天主唱阿信向來熱愛使用修圖軟體，個人照片經常因為美顏過度而失真，或是P圖痕跡過於明顯，日前他分享數張自拍近照，下顎線相當銳利，且衣服領口模糊不清，疑似動過手腳，粉絲大虧特虧：「拜託別再P了！」
阿信自拍疑精修下顎線 衣服領口被P到糊掉
阿信在粉專分享和吳建豪、周渝民、言承旭登上中國時尚雜誌《Vogue服飾與美容》的照片，只見他手拿著雜誌自拍半身，其中下顎線的輪廓相當明顯，整張臉比實際上還要消瘦一些，但身上穿的粉紅色上衣領口整個糊掉，看起來有些突兀。
照片一發布後，引來不少粉絲留言揶揄阿信：「那個...帥哥，這裡衣領推完忘記還原了」、「別P了帥哥，你知不知道你這臉有多完美」、「老師估計等一下要重新編輯...」、「不要拆穿，寶寶愛P就讓他P」、「老師原圖發出來我幫你P」、「老公啊！把你的修圖軟件卸載了！原圖直出好不好？」
阿信多次被抓包P圖 本人曾承認：它盡力了
阿信已經不是第一次P圖被抓包，過去因為使用AI修復或美圖APP，導致照片修過頭，甚至讓團員石頭和愛貓面部全非，讓粉絲大笑留言「誰教你修圖的」，針對於粉絲的震驚與不解，阿信本人十分幽默，曾經無奈解釋是APP處理的，自己也只能嘆「它盡力了」。
資料來源：五月天 阿信臉書
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阿信在粉專分享和吳建豪、周渝民、言承旭登上中國時尚雜誌《Vogue服飾與美容》的照片，只見他手拿著雜誌自拍半身，其中下顎線的輪廓相當明顯，整張臉比實際上還要消瘦一些，但身上穿的粉紅色上衣領口整個糊掉，看起來有些突兀。
照片一發布後，引來不少粉絲留言揶揄阿信：「那個...帥哥，這裡衣領推完忘記還原了」、「別P了帥哥，你知不知道你這臉有多完美」、「老師估計等一下要重新編輯...」、「不要拆穿，寶寶愛P就讓他P」、「老師原圖發出來我幫你P」、「老公啊！把你的修圖軟件卸載了！原圖直出好不好？」
阿信已經不是第一次P圖被抓包，過去因為使用AI修復或美圖APP，導致照片修過頭，甚至讓團員石頭和愛貓面部全非，讓粉絲大笑留言「誰教你修圖的」，針對於粉絲的震驚與不解，阿信本人十分幽默，曾經無奈解釋是APP處理的，自己也只能嘆「它盡力了」。
資料來源：五月天 阿信臉書