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根據ESPN記者Marc J. Spears最新報導，華盛頓巫師球星崔楊（Trae Young），計劃拒絕執行2026-27球季4897萬美元球員選項，並在周一成為自由球員，外媒普遍預測，他仍有望與巫師重新續約，他對於留在華盛頓沒有怨言，但此番舉動仍可能會吸引多支球隊興趣。崔楊於2021年與老鷹簽下1份5年1.93億頂薪提前續約，但本季傷癒復出僅8場就被交易送往巫師，這份合約下季將進入最後一年球員選項，年薪高達4897萬，根據勞資協議規定，他必須在選秀前一天的6月23日，決定是否跳出合約。一旦跳脫合約，也不代表崔楊就會離開巫師，按照規定他可以在6月30日之前，與巫師達成一份最長3年1.56億提前續約，如果雙方沒有談妥，7月1日自由市場開啟之後，崔楊就會成為非受限自由球員，可以跟任何球隊洽談新約。此前知名記者Marc Stein曾報導，巫師預計會留下崔楊，作為新球季先發控衛，新合約的價碼落在3年1.2億左右。這份薪資明顯比他下季4897萬美元低不少，但更有年限保障，考量到他上季受到傷勢困擾、數據嚴重下滑，他也可能接受後者提出的延長續約。崔楊本季在老鷹出賽10場、場均上場28分鐘、得到19.3分、1.5籃板與8.9助攻，投籃命中率41.5%、三分命中率30.5%，轉戰巫師則上場5場，在20.7分鐘上場時間內，攻下15.2分、3籃板與6.2助攻，但整體命中率提升到59.5%，逐漸找回全盛時期身手。對於巫師而言，留下崔楊不僅可以做為後衛線上的保障與精神導師，手持狀元籤的他們，普遍預估會選進楊百翰大學的超級前鋒迪班薩（AJ Dybantsa），與崔楊不僅並沒有撞位置，後者還可以透過優秀的組織和傳球，為迪班薩創造更多機會，別忘了崔楊在受傷之前的2024-25年球季，仍以9.8助攻拿下助攻王。