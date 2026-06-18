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示警泡沫破裂風險

圖靈獎得主、著名AI科學家，有「AI教父」之稱的法國學者楊立昆（Yann LeCun），近日在接受訪問時直言馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI已經「失敗」，並警告整個AI產業存在巨大的「泡沫爆炸」風險。根據《CNBC》報導，楊立昆表示，「坦率地說，xAI現在已經算是失敗了，因為創始團隊大量出走。馬斯克現在處境非常非常艱難，他很難在AI領域招聘到頂尖人才，因為他之前對待團隊的方式不太好」。楊立昆說將資料中心的算力出租給其他AI企業，現在就是xAI唯一回收成本的方式，楊立昆強調自己對xAI的前景「並不樂觀」。近幾個月來，企業在AI方面的支出受到外界密切關注，因為成本遠遠超出預期。楊立昆表示，AI服務的價格雖在上漲，但企業營運成本的下降速度遠遠不夠快，導致各大公司持續虧損，用戶的使用AI的成本實際上是由企業投資人買單，「這種狀況不可能持續太久，對吧？」楊立昆認為，像OpenAI和Anthropic這樣的AI巨頭，要不提高價格、要不削減成本，要不就是迎來「泡沫大爆炸」。相較於目前主流的AI大型語言模型（LLM），楊立昆認為「世界模型」才是AI的出路，「世界模型」旨在讓AI建立對真實或模擬世界運作方式的理解，涵蓋物體、因果關係與行為邏輯等，楊立昆說「個人認為，只有當AI系統基於世界模型時，我們才可能擁有通用的、可靠的AI智能體系統」。