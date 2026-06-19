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▲《玩具總動員5》吸引不少系列粉絲在上映第一天就衝進戲院。（圖／迪士尼提供）

▲《玩具總動員5》主角變成女牛仔玩偶翠絲（中），要率領大家面對高科技平板電腦的威脅。（圖／迪士尼提供）

▲泰勒絲（左）和瓊安庫薩克（右）在《玩具總動員5》分別以歌聲與聲音演技，詮釋女牛仔玩偶翠絲的心境，也在首映會上開心收到翠絲的玩具娃娃。（圖／翻攝自 IG@toystory)

《玩具總動員》系列寶刀未老！就算已將邁向第31年，全新《玩具總動員5》台灣上映首日，依然強勢賣破1130萬元，勇奪全台單日票房冠軍，更一舉刷新2026年動畫電影開片日最高票房紀錄，手撕《超級瑪利歐銀河電影版》的首日810萬，成為觀眾熱烈討論的話題焦點。皮克斯經典動畫系列最新力作《玩具總動員5》，全台各地於17日（週三）搶先全美正式上映，不少資深粉絲立刻衝向戲院，全台賣破1130萬元，領先包括《超級瑪利歐銀河電影版》在內的今年ㄧ所有動畫電影在台首映日成績，與真人主演電影相比，也僅次於《穿著PRADA的惡魔2》，為暑假電影市場注入強勁動能。自從1995年《玩具總動員》系列誕生以來，胡迪、巴斯光年與一群玩具夥伴陪伴全球觀眾走過超過30年的時光，成為無數影迷心中最具代表性的動畫經典。此次《玩具總動員5》推出全新故事篇章，不僅讓老影迷重溫感動，也吸引新世代觀眾進戲院同樂，展現歷久彌新的魅力。從第2集就加入系列的女牛仔玩偶翠絲，成為本集無可否認的主角，表現亮眼也催淚，和巴斯光年更有浪漫的橋段，粉絲不容錯過。而本集請出樂壇天后泰勒絲助陣，她所負責的新插曲〈I Knew It, I Knew You〉推出沒多久就衝上告示牌百大熱門榜的冠軍，也為片子大大加持，這首歌走回她出道初期的鄉村樂曲風，和翠絲掛帥的情節十分契合。翠絲對於自己主人的深厚感情，也讓很多觀眾大為感動。在廣大《玩具總動員》粉絲眼中，這系列早已經有出現過非常圓滿的收尾段落，但編導還能夠找到新的點子，再次往下發展出續集，且探討的主題還能與時俱進，讓觀眾不得不佩服。《玩具總動員5》即將在全球各地盛大上映，熱賣可期，也被看好將是台灣影迷在端午連假期間最捧場的院線大片，目前全台各地熱映中。