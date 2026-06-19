「《天官賜福》動畫 天地流光原畫紀念活動」即日起至7月27日於華山1914文化創意產業園區中7A館登場。《天官賜福》由知名作家「墨香銅臭」同名小說改編，成為風靡全球的超人氣動畫，展覽將重現動畫中的經典場景，更推出台灣獨家設計周邊、古風主題餐飲區，以及限定入場特典，只要完成免費預約，即可獲得限定明信片。
《天官賜福》謝憐、花城八百年羈絆感動全球
《天官賜福》改編自墨香銅臭第三部耽美小說，作為近年最受歡迎的華語奇幻動畫之一，故事講述仙樂國太子「謝憐」歷經國破家亡、三度飛升成神，卻因種種際遇再次踏上降妖除魔的旅程，並與神祕鬼王血雨探花「花城」重逢。兩人跨越八百年的羈絆，隨著一次次事件逐步揭開真相。
作品融合仙俠、奇幻、懸疑與細膩情感描寫，在全球累積大批粉絲。「銀蝶引路至福地，流光盡處是春城」，展場除了將動畫中震撼又浪漫的場景實體化，更推出眾多台灣獨家設計商品、古風主題餐飲區，本次活動採免費預約入場，可獲得限定明信片一張。
古風甜點、限定周邊一次收藏
本次原畫紀念活動精心打造主題餐飲區，將動畫元素融入甜點與飲品之中，凡於餐飲區單點任一甜點，即贈「隨機角色小卡」一張，點購任一飲品，則可獲得限定杯墊一張。
除了沉浸式場景與主題餐飲，現場也推出多款台灣獨家設計周邊商品，從古風小物到可愛娃娃一應俱全。凡於周邊商品區單筆消費滿599元（不含餐飲），即可加價49元購買限定「扇子書籤」一個，每筆消費最多可加購兩個，數量有限、售完為止。
為維持觀展品質，本次活動採預約入場制，每日營業時間為上午11點至晚上7點，最後入場時間為晚上6點30分。若預約場次尚有名額，也將視現場狀況開放民眾排隊入場。
🟡《天官賜福》動畫 天地流光原畫紀念活動資訊
📌日期：2026年6月17日（三）至7月27日（一）
📌時間：11:00－19:00（18:30最後入場）
📌地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館
📌入場方式：免費預約入場，若該場次尚有名額，將視現場狀況開放排隊入場。
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《天官賜福》改編自墨香銅臭第三部耽美小說，作為近年最受歡迎的華語奇幻動畫之一，故事講述仙樂國太子「謝憐」歷經國破家亡、三度飛升成神，卻因種種際遇再次踏上降妖除魔的旅程，並與神祕鬼王血雨探花「花城」重逢。兩人跨越八百年的羈絆，隨著一次次事件逐步揭開真相。
作品融合仙俠、奇幻、懸疑與細膩情感描寫，在全球累積大批粉絲。「銀蝶引路至福地，流光盡處是春城」，展場除了將動畫中震撼又浪漫的場景實體化，更推出眾多台灣獨家設計商品、古風主題餐飲區，本次活動採免費預約入場，可獲得限定明信片一張。
本次原畫紀念活動精心打造主題餐飲區，將動畫元素融入甜點與飲品之中，凡於餐飲區單點任一甜點，即贈「隨機角色小卡」一張，點購任一飲品，則可獲得限定杯墊一張。
📌日期：2026年6月17日（三）至7月27日（一）
📌時間：11:00－19:00（18:30最後入場）
📌地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館
📌入場方式：免費預約入場，若該場次尚有名額，將視現場狀況開放排隊入場。