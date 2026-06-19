中華職棒（CPBL）37年例行賽今（19）日焦點大戰莫過於桃園棒球場味全龍交手樂天桃猿，味全龍封王魔術數字剩下M2 ，只要自身贏球，另外還得寄望中信兄弟洲際大本營再贏下富邦悍將，味全龍才能確定獲得上半季冠軍，因此2場戰況同等重要。味全龍本場推出強投魔神龍交手艾菩樂，黃衫軍則剛好由當家王牌勝騎士，面對近況不盡理想的魔力藍。《NOWnews》整理出6月19日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月19日賽前）：
🟡戰績小提示：味全龍封王魔術數字剩下M2，只要今天擊敗樂天桃猿、富邦悍將在洲際再輸球，就能直接宣告拿到上半季冠軍。
味全龍拚冠軍得人助自助 王牌左投掛帥
🟡桃園棒球場、開賽時間17：05
樂天桃猿目前排名第5，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽11場拿下1勝7敗，防率率3.99。艾菩樂本季與味全龍交手3場，拿下0勝2敗，但對戰防禦率僅有1.00，整體發揮穩定。
味全龍目前排名第1，今日由強投魔神龍掛帥，本季出賽7場，拿下2勝1敗，防禦率0.62。本季與樂天桃猿有1場交手紀錄，主投6局被打出7安打僅失1分，對戰防禦率1.50，但該戰並未奪勝。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
兄弟捍衛主場 當家王牌勝騎士出戰
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
中信兄弟目前排名墊底，本戰由當家王牌勝騎士先發，本季出賽10場，拿下5勝1敗，防禦率2.98。他本季與富邦悍將有對戰過2場、豪取2連勝之外，對戰防禦率1.93也優於賽季平均。
富邦悍將目前排名第2，今日由洋投魔力藍出賽，本季出賽11場4勝4敗，防禦率2.83。他本季兩度對決黃衫軍，勝投未開張還苦吞1敗，但對戰防禦率僅有1.50。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
統一獅、台鋼雄鷹都遭淘汰 但仍要爭上半季排名
🟡亞太主球場、開賽時間16：05
統一獅目前排名第4，今日推出強投喬登先發，本季出賽7場，拿下3勝0敗，防禦率僅有1.18。喬登本季與台鋼雄鷹交鋒過1場，主投3局被打出3安打無失分。
台鋼雄鷹目前排名第3，本場由王牌左投艾速特出戰，本季出賽10場，拿下5勝3敗，防禦率1.94。艾速特上半季已經三度對上統一獅，拿到1勝、防禦率1.42。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
❗️6/19中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：0%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：0%
📍亞太主球場（室外球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月19日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|53
|35-18-0
|0.660
|M2
|2
|富邦悍將
|51
|27-24-0
|0.529
|7
|3
|台鋼雄鷹
|54
|28-25-1
|0.528
|7
|4
|統一獅
|53
|27-25-1
|0.519
|7.5
|5
|樂天桃猿
|50
|20-28-2
|0.417
|12.5
|6
|中信兄弟
|51
|16-33-2
|0.327
|17
味全龍拚冠軍得人助自助 王牌左投掛帥
🟡桃園棒球場、開賽時間17：05
樂天桃猿目前排名第5，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽11場拿下1勝7敗，防率率3.99。艾菩樂本季與味全龍交手3場，拿下0勝2敗，但對戰防禦率僅有1.00，整體發揮穩定。
味全龍目前排名第1，今日由強投魔神龍掛帥，本季出賽7場，拿下2勝1敗，防禦率0.62。本季與樂天桃猿有1場交手紀錄，主投6局被打出7安打僅失1分，對戰防禦率1.50，但該戰並未奪勝。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
中信兄弟目前排名墊底，本戰由當家王牌勝騎士先發，本季出賽10場，拿下5勝1敗，防禦率2.98。他本季與富邦悍將有對戰過2場、豪取2連勝之外，對戰防禦率1.93也優於賽季平均。
富邦悍將目前排名第2，今日由洋投魔力藍出賽，本季出賽11場4勝4敗，防禦率2.83。他本季兩度對決黃衫軍，勝投未開張還苦吞1敗，但對戰防禦率僅有1.50。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
🟡亞太主球場、開賽時間16：05
統一獅目前排名第4，今日推出強投喬登先發，本季出賽7場，拿下3勝0敗，防禦率僅有1.18。喬登本季與台鋼雄鷹交鋒過1場，主投3局被打出3安打無失分。
台鋼雄鷹目前排名第3，本場由王牌左投艾速特出戰，本季出賽10場，拿下5勝3敗，防禦率1.94。艾速特上半季已經三度對上統一獅，拿到1勝、防禦率1.42。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
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❗️6/19中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：0%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：0%
📍亞太主球場（室外球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。