中華職棒（CPBL）37年例行賽今（19）日焦點大戰莫過於桃園棒球場味全龍交手樂天桃猿，味全龍封王魔術數字剩下M2 ，只要自身贏球，另外還得寄望中信兄弟洲際大本營再贏下富邦悍將，味全龍才能確定獲得上半季冠軍，因此2場戰況同等重要。味全龍本場推出強投魔神龍交手艾菩樂，黃衫軍則剛好由當家王牌勝騎士，面對近況不盡理想的魔力藍。《NOWnews》整理出6月19日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月19日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 53 35-18-0 0.660 M2
2 富邦悍將 51 27-24-0 0.529 7
3 台鋼雄鷹 54 28-25-1 0.528 7
4 統一獅 53 27-25-1 0.519 7.5
5 樂天桃猿 50 20-28-2 0.417 12.5
6 中信兄弟 51 16-33-2 0.327 17
🟡戰績小提示：味全龍封王魔術數字剩下M2，只要今天擊敗樂天桃猿、富邦悍將在洲際再輸球，就能直接宣告拿到上半季冠軍。

味全龍拚冠軍得人助自助　王牌左投掛帥

🟡桃園棒球場、開賽時間17：05

樂天桃猿目前排名第5，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽11場拿下1勝7敗，防率率3.99。艾菩樂本季與味全龍交手3場，拿下0勝2敗，但對戰防禦率僅有1.00，整體發揮穩定。

味全龍目前排名第1，今日由強投魔神龍掛帥，本季出賽7場，拿下2勝1敗，防禦率0.62。本季與樂天桃猿有1場交手紀錄，主投6局被打出7安打僅失1分，對戰防禦率1.50，但該戰並未奪勝。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideo緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲味全龍洋投魔神龍今年轉隊，成績依舊堪稱王牌級。（圖／味全龍提供,2026.4.15）
▲味全龍洋投魔神龍今年轉隊，成績依舊堪稱王牌級。（圖／味全龍提供,2026.4.15）
兄弟捍衛主場　當家王牌勝騎士出戰

🟡洲際賽事、開賽時間17：05

中信兄弟目前排名墊底，本戰由當家王牌勝騎士先發，本季出賽10場，拿下5勝1敗，防禦率2.98。他本季與富邦悍將有對戰過2場、豪取2連勝之外，對戰防禦率1.93也優於賽季平均。

富邦悍將目前排名第2，今日由洋投魔力藍出賽，本季出賽11場4勝4敗，防禦率2.83。他本季兩度對決黃衫軍，勝投未開張還苦吞1敗，但對戰防禦率僅有1.50。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲富邦悍將洋投魔力藍本季已先發11場，可謂勞苦功高。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）
▲富邦悍將洋投魔力藍本季已先發11場，可謂勞苦功高。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）
統一獅、台鋼雄鷹都遭淘汰　但仍要爭上半季排名

🟡亞太主球場、開賽時間16：05

統一獅目前排名第4，今日推出強投喬登先發，本季出賽7場，拿下3勝0敗，防禦率僅有1.18。喬登本季與台鋼雄鷹交鋒過1場，主投3局被打出3安打無失分。

台鋼雄鷹目前排名第3，本場由王牌左投艾速特出戰，本季出賽10場，拿下5勝3敗，防禦率1.94。艾速特上半季已經三度對上統一獅，拿到1勝、防禦率1.42。

▲統一獅新洋投喬登靠著高球威，首年加盟中職就有出色發揮。（圖／統一獅提供,2026.3.24）
▲統一獅新洋投喬登靠著高球威，首年加盟中職就有出色發揮。（圖／統一獅提供,2026.3.24）


📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideoHami VideoELTA緯來電視網
有線電視：DAZN一台
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

❗️6/19中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：31度至32度

降雨機率：0%

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：32度至34度

降雨機率：0%

📍亞太主球場（室外球場）

氣溫：32度至34度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。