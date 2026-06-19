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▲柯震東在《我未許願先吹蠟燭》增胖10公斤，扮演廢柴青年，明顯看得出發福。（圖／華映娛樂提供）

之後的生日願望都差不多，1是希望大家跟自己都能身體健康， 沒有什麼比健康更重要的了。 2是希望大家跟自己都能早日達到各自定義的財富自由， 有能力照顧自己及他人。第3個願望就放在心裡囉。」片中有增胖10公斤的他，他笑稱請大家進戲院看看放大版的自己。



片中柯震東扮演在澳門舊城區討生活的廢柴青年，向金燕玲及1 3歲梅靜妍飾演的祖孫討債不成，卻反被照顧而結下情誼。之後他再接受小孫女的委託，前進賭場展開老千計畫。4月時片子先在義大利烏迪內的遠東國際影展進行世界首映，5月再入選本屆台北電影 節國際新導演競賽，6月28日在中山堂將舉行的台灣首映場，票於開賣第2天即完售，觀眾的期待度也直線上升。



▲柯震東（左）新片《我未許願先吹蠟燭》將於8月14日起全台上映。（圖／華映娛樂提供） 柯震東澳門拍片大吃美食 對葡國菜印象特別深



因為《我未許願先吹蠟燭》柯震東首度到澳門拍片，同時角色需要增胖，他乾脆在片中大口吃當地著名的豬扒包，戲外也無顧忌盡情享用澳門美食，對於葡國菜的印象比較深，因為在台灣很少有機會吃到道地的， 而且葡國菜料理肉類跟海鮮類的方式很特別又新鮮。



在銀幕上擅演稚氣未脫的大男孩，《我未許願先吹蠟燭》中的柯震東，顯然和以往很不一樣，他期許自己未來能有更多不同的角色及作品呈現給大家。至於拍攝這部片多出來的體重，他等到殺青後再努力甩掉，台北電影節首映典禮上，觀眾又會看到如以往那樣身材標準、帥氣的他。







曾放話「還會繼續演高中生」的柯震東，18日度過35歲生日，許願「希望大家跟自己都能早日達到各自定義的財富自由」，外界印象中家境優渥的他，原來期盼的跟眾多平民百姓都一樣。他的新片《我未許願先吹蠟燭》將在台北電影節進行台灣首映後，於8月14日正式上映，他為戲增胖10公斤，澳門拍攝時索性大吃當地美食，對於道地葡國菜的口味留下深刻印象。柯震東新片叫《我未許願先吹蠟燭》，巧的是他剛好也在18日過35歲生日，這次不管有沒有吹蠟燭，他都把生日願望告訴大家：「好像30歲