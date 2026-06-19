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美國與伊朗簽署諒解備忘錄並生效，中東緊張局勢趨緩，抵銷市場對於聯準會（Fed）今年可能升息的擔憂，美股週四回穩，主要指數皆收紅，科技股與半導體類股領軍走高。綜合《CNBC》等外媒報導，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）當地時間週三主持上任後的首次會議，反覆強調實現「物價穩定」的目標，語氣被認為相當鷹派，加上聯邦公開市場委員會（FOMC）的點陣圖及決議聲明顯示，18位委員中，有9位預計今年將升息，導致股市遭到拋售，引發人們對未來貨幣政策的疑慮。不過，隨著中東局勢緩和、川普宣稱英特爾（Intel）將與蘋果合作，在美國本土設計及生產晶片，引發晶片及科技股反彈，時隔一日，美股翻紅。財富聯盟（The Wealth Alliance）執行長康佐（Robert Conzo）認為，蘋果和英特爾的合作在某種程度上預示了未來可能的發展方向，令人們對企業合作的前景更加樂觀。18日收盤，美股道瓊工業指數上漲72.15點或0.14%，報51564.70點；那斯達克指數上漲496.28點或1.91%，報26517.93點；標普500指數上漲80.48點或1.08%，報7500.58點；費城半導體指數大漲864.71點或6.42%，報14341.78點。焦點個股方面，英特爾股價收漲10.64%，輝達（Nvidia）和美光科技（Micron Technology）分別上漲近3%、近9%，SpaceX股價則挫跌3.56%。