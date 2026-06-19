美國與伊朗簽署諒解備忘錄後，部分措施即刻生效，美軍中央司令部（CENTCOM）證實，已根據總統川普（Donald Trump）的指示，解除海上封鎖。而伊朗最高領袖穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）也發表書面聲明，表示這份備忘錄經由他批准，但這不意味著德黑蘭接受敵方的觀點，並形容川普是「出於絕望」來推動協議達成。
美軍中央司令部18日晚間在官方社群平台發文，按照川普總統指示，美軍解除了對所有進出伊朗港口、沿海地區的海上交通封鎖，並未阻礙船隻往返伊朗港口，所有美軍封鎖行動均已停止。
美軍中央司令部強調，美軍艦艇將繼續駐紮在相關區域，確保美伊諒解備忘錄的各項條款得到遵守、執行並完全生效。
伊朗最高領袖評川普「出於絕望」推動協議
綜合《AXIOS》等外媒報導，穆傑塔巴發表書面聲明證實，美伊諒解備忘錄是由他批准的，但他原本反對簽署，只是出於對伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）和國家最高安全委員會的建議與尊重才放行。
按照穆傑塔巴的說法，對方也有做出承諾，會保障伊朗人民和伊朗作為抵抗軸心的權利，如果美方要求太過分，伊朗絕不會屈服，所以他最終才會點頭。
穆傑塔巴指出，局勢能走到這一步，伊朗負責相關事務的官員付出了許多努力，至於促成此事的美國總統則是迫於形勢，動用各類施壓手段才達成這份文件，形容川普是「出於絕望」而簽署。
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美軍中央司令部強調，美軍艦艇將繼續駐紮在相關區域，確保美伊諒解備忘錄的各項條款得到遵守、執行並完全生效。
綜合《AXIOS》等外媒報導，穆傑塔巴發表書面聲明證實，美伊諒解備忘錄是由他批准的，但他原本反對簽署，只是出於對伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）和國家最高安全委員會的建議與尊重才放行。
按照穆傑塔巴的說法，對方也有做出承諾，會保障伊朗人民和伊朗作為抵抗軸心的權利，如果美方要求太過分，伊朗絕不會屈服，所以他最終才會點頭。
穆傑塔巴指出，局勢能走到這一步，伊朗負責相關事務的官員付出了許多努力，至於促成此事的美國總統則是迫於形勢，動用各類施壓手段才達成這份文件，形容川普是「出於絕望」而簽署。
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