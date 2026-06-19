美國與伊朗達成諒解備忘錄，預計19日瑞士日內瓦舉行正式簽約儀式，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）並不買帳，強硬表態「戰鬥尚未結束」，與此同時，以軍還繼續在轟炸黎巴嫩，此舉再次觸動伊朗紅線，甚至有消息指伊朗代表團延後啟程赴瑞士。美國副總統范斯（JD Vance）警告以色列所有反對協議的人士，不要反應過度，更不要試圖搞砸協議。
根據《路透社》報導，美國內部的反對派與以色列一起質疑，美伊本週達成的終戰協議，未能遏制伊朗的飛彈計劃，也沒有為伊朗拆除核設施提供明確途徑，卻限制以色列在黎巴嫩與真主黨武裝分子持續交戰。
對此，范斯週四在白宮告訴傳媒，以色列內閣成員在某些情況下，甚至對川普進行了人身攻擊，但他只想說明2件事，第一，川普是此時此刻，全世界唯一同情以色列的國家元首，剛好又是超級大國的領袖：「如果我是以色列內閣成員，我可能不會攻擊我在全世界僅存的強大盟友」。
第二，范斯提醒以色列內閣成員，以國自衛的防禦性武器中，2/3是由美國製造，並用美國納稅人的錢支付的，聲稱美國每年向以色列提供約40億美元的軍事援助：「以色列的問題不是川普，任何認為以色列最大問題是美國總統的人，都需要清醒一下，認清以色列的現實處境。」
范斯槓上以色列極右派
以色列極右翼國家安全部長格維爾（Itamar Ben-Gvir）、財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）皆是納坦雅胡執政聯盟的關鍵人物，他們嚴厲批評美伊諒解備忘錄，堅持以色列軍隊將繼續留在黎巴嫩。
范斯週四稍早接受《紐約時報》採訪，直言以色列的恐慌有點奇怪，可能是源於對美國的不信任：「我以為美國已經贏得了以色列的信任，我們為這個國家和這個政府做了很多好事，指責我們達成『糟糕協議』的說法，既沒有事實依據，也完全沒有道理，尤其考慮到2國關係的悠久歷史。」
范斯還說，以色列好像認為，伊朗不需要做出任何改變，所有設想中對伊朗有利的事情就都會發生，但美伊協議的條款並不是這樣草擬的。
范斯並質疑格維爾、莫特里奇等人： 「你們的具體方案是什麼？你們是一個只有900萬人口的國家，不能僅僅透過殺戮來解決所有國家安全問題。」
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對此，范斯週四在白宮告訴傳媒，以色列內閣成員在某些情況下，甚至對川普進行了人身攻擊，但他只想說明2件事，第一，川普是此時此刻，全世界唯一同情以色列的國家元首，剛好又是超級大國的領袖：「如果我是以色列內閣成員，我可能不會攻擊我在全世界僅存的強大盟友」。
第二，范斯提醒以色列內閣成員，以國自衛的防禦性武器中，2/3是由美國製造，並用美國納稅人的錢支付的，聲稱美國每年向以色列提供約40億美元的軍事援助：「以色列的問題不是川普，任何認為以色列最大問題是美國總統的人，都需要清醒一下，認清以色列的現實處境。」
以色列極右翼國家安全部長格維爾（Itamar Ben-Gvir）、財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）皆是納坦雅胡執政聯盟的關鍵人物，他們嚴厲批評美伊諒解備忘錄，堅持以色列軍隊將繼續留在黎巴嫩。
范斯週四稍早接受《紐約時報》採訪，直言以色列的恐慌有點奇怪，可能是源於對美國的不信任：「我以為美國已經贏得了以色列的信任，我們為這個國家和這個政府做了很多好事，指責我們達成『糟糕協議』的說法，既沒有事實依據，也完全沒有道理，尤其考慮到2國關係的悠久歷史。」
范斯還說，以色列好像認為，伊朗不需要做出任何改變，所有設想中對伊朗有利的事情就都會發生，但美伊協議的條款並不是這樣草擬的。
范斯並質疑格維爾、莫特里奇等人： 「你們的具體方案是什麼？你們是一個只有900萬人口的國家，不能僅僅透過殺戮來解決所有國家安全問題。」
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