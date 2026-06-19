端午連假從今（19）日起至周日（21日）連放3天，全台各地白天保持高溫，根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日起至下週三（24日）受到太平洋高壓影響，一天比一天熱，全台最高溫將突破38度，而菲律賓東方將有熱帶擾動發展，預估最快將於明天或後天成颱。而下周四因鋒面徘徊，加上熱帶系統北轉，台灣附近水氣增加將變天，但變化程度如何，仍需進一步觀察。
端午連假一天比一天熱！全台燒烤6天：最高溫破38度
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日至下週三（19至24日）太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全臺最高溫將達38度以上；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部22至36度、中部22至36度、南部22至37度、東部21至37度。
鋒面徘徊下周又變天！菲律賓東方熱帶擾動周末將成颱
但好天氣將在下周轉變，吳德榮指出，下週四至下週日（25至28日）鋒面在華中至北部海面一帶南北徘徊，熱帶系統通過琉球附近北轉，臺灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定。至於變化程度如何？因各國模式模擬差異很大，顯示仍有變數，需再觀察。
吳德榮說明，周末（20、21日）前後、菲律賓東方有熱帶擾動發展，有成颱的機率。最新歐洲模式系集模擬路徑已調整為：在台灣東方、經琉球附近海面，向東北大迴轉。但因各國模式仍將持續調整，應續觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日至下週三（19至24日）太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全臺最高溫將達38度以上；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部22至36度、中部22至36度、南部22至37度、東部21至37度。
但好天氣將在下周轉變，吳德榮指出，下週四至下週日（25至28日）鋒面在華中至北部海面一帶南北徘徊，熱帶系統通過琉球附近北轉，臺灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定。至於變化程度如何？因各國模式模擬差異很大，顯示仍有變數，需再觀察。
吳德榮說明，周末（20、21日）前後、菲律賓東方有熱帶擾動發展，有成颱的機率。最新歐洲模式系集模擬路徑已調整為：在台灣東方、經琉球附近海面，向東北大迴轉。但因各國模式仍將持續調整，應續觀察。
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