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▲龍千玉於FB發文淚憶已故老友曹西平與鄭琇月。（圖／翻攝自龍千玉粉絲團 - Linda fans club FB）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（19）日的娛樂新聞搶先看，韓國男星朴志訓日前合作《Girigo：奪命許願》女主角全昭映主演《菜鳥伙房兵》，竟遭爆因戲生情而熱戀的消息，來源還是導演趙南衡的私訊，讓導演本人出面怒批：「不要造假」；今日迎來端午節，龍千玉在17日發文淚憶已故老友曹西平與鄭琇月；玖壹壹洋蔥昨日發文透露在國道一號見到一隻已經奄奄一息的小貓，緊急停路邊衝下車拯救，並在送醫治療後決定收養。韓國男星朴志訓近日主演的電視劇《菜鳥伙房兵》，再度獲得大量好評。不料近日竟傳出他與合作演員，也就是《Girigo：奪命許願》女主角全昭映熱戀的消息，爆料人還是來自一則導演趙南衡的私訊，火速引發熱議。而對此，導演也在個人IG怒發聲反駁：「不要造假，我沒有傳過私訊！」藝人曹西平在去年12月29日過世後，至今仍讓他的親朋好友感到非常不捨。而今日迎來他離世半年後首個端午節，龍千玉也在17日於FB發文淚憶老友曹西平與鄭琇月，還透露自己送粽子到曹西平乾兒子的店「穿洞日常」，沒想到當天凌晨就夢到了曹西平，難過表示：「4哥很喜歡吃小榕三姐包的粽子。」透露出滿滿思念。玖壹壹洋蔥在昨日發文透露日前在國道一號，快下中清交流道時，看到一隻奄奄一息的垂死小貓正在爬行，讓他急繞路後停在路肩下車救援，發現小貓還活著就馬上送醫治療，好險小貓只有眼睛感染，洋蔥夫妻也決定正式收編小貓，取名為「青椒」。