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▲趙南衡導演親自發文反駁，間接否認朴志訓與全昭映的戀愛緋聞。（圖／翻攝自IG@cnamh）

韓國男星朴志訓近日主演的電視劇《菜鳥伙房兵》，再度獲得大量好評。不料竟傳出他與劇中合作演員，也就是《Girigo：奪命許願》女主角全昭映熱戀的消息，爆料人還是來自一則導演趙南衡的私訊，火速引發熱議。而對此，導演也在個人IG怒發聲反駁：「不要造假，我沒有傳過私訊！」朴志訓近日傳出與全昭映因戲生情，謠言來自一個導演趙南衡與網友的私訊截圖，網友詢問：「您知道朴志訓、全昭映演員以及李相二、韓東希演員在戀愛嗎？」訊息裡的趙南衡導演回應：「雖然我難以告知具體內容，但那種默契應該很難憑空培養出來吧？」導演的回應也被認為是間接認證了兩對演員的戀愛消息，直接讓緋聞瘋傳。而對此，趙南衡導演也親自透過IG限時動態反駁消息，「請不要造假，我沒有傳過私訊！」強調截圖中的不是自己，似乎也否認了朴志訓、全昭映與李相二、韓東希的戀情。《菜鳥伙房兵》由朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐、李相二主演，已在16日迎來結局。其中，朴志訓在劇中飾演擔任伙房兵並夢想成為傳說的料理新手「姜成宰」。他在踏入廚房後，意外出現RPG遊戲的「任務教學系統」，只要完成刁鑽的烹飪任務就能累積經驗值與升級，直接讓他從只會煮泡麵的廚房小白，迅速蛻變成媲美《黑白大廚》的神級主廚。