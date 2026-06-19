全球首富馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司（SpaceX）在經歷IPO時期的狂熱、剛掛牌上市的吸金後，波動開始呈現，18日是連續第2天股價下滑，每股收在約185美元，跌幅3.56%。與此同時，有外媒報導稱，SpaceX最快下週將發行約200億美元公司債。
根據美國財經媒體《CNBC》、《彭博社》報導，SpaceX每股股價從135美元的IPO發行價，一度飆升至週二盤中最高點的225美元以上，投資人蜂擁搶購，但之後股價回落20%，抹去了上市後的大部分漲幅，投資人的利潤空間因此受到壓縮。
分析認為，這一走勢凸顯了該公司轟動上市後，市場情緒的迅速轉變，SpaceX市值一度逼近3兆美元，但經過熱情洗禮後，投資人已開始重新評估，該公司股價的快速上漲，是否能得到基本面的支撐。
另一方面，消息指SpaceX正在籌備公開發行債券，規模預計至少達200億美元，由美銀、花旗、摩根大通、高盛、摩根士丹利組成的聯合承銷，最快下週啟動路演。
報導指出，本次發債集資所得，主要用於償還今年3月、為合併馬斯克旗下AI新創xAI與社群平台X而借入的過橋貸款，該筆貸款2027年到期。SpaceX的首次IPO申報文件顯示，截至今年3月31日，公司長期債務總額為291億美元，其中200億美元的過橋貸款佔主要部分。
報導提到，馬斯克長期將債務市場作為擴張旗下業務的重要工具，多次獲得大規模貸款，融資結構亦相當複雜，不過不是每次都一帆風順，像2022年收購推特（Twitter，現改稱為X），因此背負約125億美元債務，市場需求不足以讓銀行將債務轉售給投資者，最終才在去年完成債務出售。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導提到，馬斯克長期將債務市場作為擴張旗下業務的重要工具，多次獲得大規模貸款，融資結構亦相當複雜，不過不是每次都一帆風順，像2022年收購推特（Twitter，現改稱為X），因此背負約125億美元債務，市場需求不足以讓銀行將債務轉售給投資者，最終才在去年完成債務出售。
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