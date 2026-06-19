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麥當勞：端午節買一送一！免費送大薯、雞塊 歡樂送優惠也有

即日起至6月20日：

即日起至6月21日：

即日起至6月23日：

即日起至6月30日：

歡樂送限定！即日起至7月10日：

肯德基：買一送一！蛋撻禮盒199元、炸雞桶299元

6月16日至6月22日：

▲端午節優惠推薦麥當勞、漢堡王都「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客：端午節買一送一！寶可夢聯名開搶

必勝客端午節連假優惠推薦：

達美樂：大披薩199元爽吃7款口味！熔岩可可瑪芬33元

6月15日至6月28日：

拿坡里：端午節烤雞套餐199元！披薩＋炸雞169元

漢堡王：端午節買一送一！15個雞塊99元吃爆

▲吃膩端午節肉粽，可以改吃頂呱呱「炸粽子」鹹蛋黃呱呱包配炸雞。（圖／頂呱呱提供）

頂呱呱：端午節炸粽子「鹹蛋黃呱呱包」開吃！83折速食優惠

摩斯漢堡：端午節「買一送一」蒟蒻禮盒！

三商炸雞：端午節「2脆皮大雞排+6炸雞桶」299元！

繼光香香雞：端午節買香香炸雞享「半價加購」優惠！

2026端午節快樂！連假放假必吃「買一送一」10大速食優惠，麥當勞、必勝客、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡都買一送一，達美樂大披薩199元爽吃，還有拿坡里、頂呱呱「炸粽子」、三商炸雞、繼光香香雞一次整理。◾️單點香草／草莓風味奶昔買一送一（可重複兌換）奶昔限定店專屬◾️單點中薯買一送一◾️單點蛋捲冰淇淋買一送一◾️單點西西里金選咖啡買一送一◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一◾️單點金選美式（冰）買一送一◾️單點38元飲品買一送一◾️買任一分享盒「免費送大薯」◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」買麥當勞隨身輕巧購物袋「免費送小薯」（可重複兌換）。◾️買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠方便端午節拜拜需求，連假速食優惠推薦：◾️優惠代碼「50517」香酥脆薯小「買一送一」特價41元（原價82元）◾️優惠代碼「50518」薯餅「買一送一」特價40元（原價80元）◾️優惠代碼「50519」4塊上校雞塊「買一送一」特價49元（原價98元）◾️優惠代碼「50446」雙色轉轉QQ球「買一送一」特價59元（原價118元）◾️優惠代碼「50520」黃金超蝦塊「買一送一」特價59元（原價118元）◾️優惠代碼「50521」百事可樂中「買一送一」特價38元（原價76元）◾️即日起至7月6日，優惠代碼「50484」6入原味蛋撻，特價199元◾️優惠代碼50529「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元）◾️優惠代碼50531「甜辣爆脆無骨雞腿霸（是拉差醬）x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元，售完為止）◾️優惠代碼50528「無骨雞腿霸 x 6＋原味蛋撻 x 6＋南洋酸甜醬（大）」特價333元（原價736元）必勝客重磅聯名《寶可夢Pokémon》，開賣單點520元任一款指定口味大披薩「免費送寶可夢卡牌特典卡」4款隨機、「皮卡丘或噴火龍」2款兩用收納購物袋加購價299元，一公尺派對盒2199元起，加購399元送40cm大「百變怪抱枕」1個；朝聖全台15家主題店，爽打卡抽獎免費「百變怪抱枕」。◾️即日起至6月21日，，59元起。◾️即日起至6月29日，PK雙饗卡APP限定，外帶「小披薩買1送2」特價445元起、外帶「大披薩買1送3」包含副食＋可樂特價565元起個人披薩「買2送1」3入特價218元起、「BBQ烤雞（4翅4腿）」特價189元（原價229元）。◾️連假推薦：APP限定「大披薩＋任選3樣副食＋可樂」499元起、「買大披薩送大披薩＋副食＋飲料」759元起、3個大披薩888元起免費升級「蛤蜊濃火山起司餅皮」。周末端午節連假放假，適逢畢業季、618年中慶購物節，達美樂表示，「全國顧客感謝周」速食優惠吃爆。◾️◾️◾️單筆消費滿399元，優惠代碼「9331671」，可享加購「3個熔岩可可瑪芬」99元優惠（原價219元），平均一個才33元。7款優惠披薩限定口味：蟹肉鮮蝦沙拉、香草奶油烤雞、夏威夷、白醬彩蔬、道地美國、經典四喜、招牌海鮮四喜。同時提供餅皮升級選擇，「帕瑪滋心餅皮」大披薩115元／小披薩90元，「火山餅皮」大披薩限定140元。拿坡里披薩・炸雞表示，端午節適逢畢業季，即日起至6月30日推出超值優惠：◾️（原價520元）。◾️外帶「小披薩＋2塊炸雞」套餐特價169元（原價420元）平日下午3點前限時優惠。漢堡王端午節爽吃「稅後省一波」優惠券，即日起至6月30日：◾️◾️「華鱈魚堡＋雙起士牛肉堡」、「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「洋蔥圈烤牛堡＋脆洋蔥牛肉堡」都特價99元。◾️「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價109元。◾️雙入組89元起！2份「薯條」89元、2份「雞薯條」89元、2份「辣薯球」89元、15塊雞塊99元。◾️雙堡129元起！「Q彈海老堡＋脆洋蔥牛肉堡」129元、「勁濃培根烤腿堡＋花生培根牛肉堡」139元。端午節吃膩南北粽，頂呱呱推薦「炸粽子」鹹蛋黃呱呱包，下殺83折起速食優惠，6月10日至7月8日：◾️「鹹蛋黃呱呱包」75元◾️端午呱包雙吃組「鹹蛋黃呱呱包2顆」特價139元（原價150元）◾️端午呱包輕食餐「鹹蛋黃呱呱包＋小地瓜薯條＋可口可樂系列飲品M杯」特價139元（原價161元）◾️端午呱包狂歡桶「鹹蛋黃呱呱包4顆＋原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋可樂曲線瓶1.25L」特價499元（原價597元）提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；青埔店無販售可樂曲線瓶1.25L，以功夫純茶M3杯代替；原味炸雞可加價6元升級辣味炸雞。摩斯漢堡表示，端午節優惠開吃：◾️（原價1200元；15入／箱）！蜂蜜檸檬／葡萄口味可選，每箱加39元可升級冬瓜檸檬／蘋果鳳梨口味，數量有限，送完為止。◾️6月18日至7月22日，摩斯套餐飲品升級優惠！凡點購任一套餐，加價19元套餐飲品可升級為期間限定「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」（4擇1）。◾️即日起至6月24日，「買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份」特價299元（原價628元），全台門市內用或外送可享，外送平台不適用。◾️即日起至6月24日，「脆皮大雞排」特價89元（原價119元），現省30元。◾️「脆皮大雞排＋原味薯霸＋迷你可樂」特價149元（原價217元）。繼光香香雞表示，端午節優惠，「魚板串」特價20元、「迷你吉拿棒」25元、「樂薯（原味）」特價33元、「雞皮」特價33元、「墨魚甜不辣（海苔）」35元、「蒜脆杏鮑菇」特價39元、「十三香三角骨L」65元、「阿根廷魷魚L」特價93元。提醒大家，桃機二航內、北湖口、動物園門市不參與，商品供應以門市實際狀況為主。