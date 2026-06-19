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▲龍千玉於FB發文淚憶已故老友曹西平與鄭琇月。（圖／翻攝自龍千玉粉絲團 - Linda fans club FB）

藝人曹西平在去年12月29日過世後，至今仍讓他的親朋好友感到非常不捨。而今（19）日迎來他離世近半年後的首個端午節，龍千玉也在17日於FB發文淚憶老友，透露自己送粽子到曹西平乾兒子小俊的店「穿洞日常」，沒想到幾天後就在凌晨夢到了曹西平，難過表示：「4哥很喜歡吃小榕三姐包的粽子。」流露出滿滿思念。龍千玉在17日難過回憶已故老友曹西平，透露前幾天送粽子給曹西平乾兒子小俊後，想起了曹西平，沒想到過沒幾天就在凌晨夢到對方，更是讓她倍感思念，「4哥很喜歡吃小榕三姐包的粽子，今年也是第一個沒有4哥的端午節，心裡真的有很多思念⋯」除此之外，龍千玉也透露當天去參加了另一位已故老友、台語歌手鄭琇月的告別式，她難過表示對方不僅是〈白色的愛〉主唱，也是自己生命中重要貴人之一，「一路走來，有很多回憶和感謝，想到她離開，心裡很不捨⋯」回憶起兩人一路在演藝圈互相扶持、鼓勵的過往，讓她感到更加的不捨。短時間失去兩位好友的龍千玉，也感嘆人生有許多無法預料的事情，「希望我們都能好好生活、好好愛自己、好好過一生，讓曾經愛過我們的人，在另一個世界也能放心。」並喊話曹西平與鄭琇月：「願4哥、琇月在另一個世界，也能開心做自己喜歡的事情，自在、沒有牽掛。我們也帶著祝福與回憶，繼續往前。」