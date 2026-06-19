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高鐵自由座搶不到！乘客「聰明一招」爽坐整程

▲高鐵各大車站從昨日晚間開始陸續出現返鄉人潮，若想搶自由座車廂位置，相當不容易。（圖／NOWNEWS資料圖片）

「你買往南的車，再去搭到南港坐自由座一定有位子，不要出站」、「南港發車，機會當然高很多」

搶高鐵自由座「先跑南港站」？實測結果太強：100%有位

但曾有民眾建議，若剛好離高鐵「起訖站」不遠，可改前往「起訖

站」搭乘，幾乎都有位置可坐。

▲每到連假返鄉時段，熱門時段的高鐵對號座位幾乎都會完售一空，搶不到票的民眾為了返鄉只好改搭自由座車廂，但基本上很難搶到位置。（圖／記者黃韻文攝）

其中「南港站」屬於南下的起點站，通常發車時搭乘人數較少，若是自由座旅客幾乎都有位置。若遇到尖峰時段，只要多等幾班車即可，且因是起點站車次也多，100%有位置可以坐

▲記者過去多次實測，曾在週六尖峰時段南下，但並未選擇台北站，而改去南港站搭乘自由座車廂，幾乎都有位置可座，若當下沒有位置，只要多等幾班車即可。（圖／記者許若茵攝）

不只選南港站上車！選「這車廂」更容易搶到自由座

高鐵自由座通常位於第9車廂至第12車廂，其中「第10車廂」最容易搶到位置。

端午連假從今（19）日開始至周日（21日），但從昨晚開始高鐵就已出現南下返鄉人潮，不只車站人滿為患，就連自由座車廂塞滿眾多乘客，民眾必須等待多班才有機會上車。高鐵各大車站從昨日晚間開始陸續出現返鄉人潮，若想搶自由座車廂位置，相當不容易。但過去有網友在Threads好奇詢問，表示，「從南港搶自由座會比較容易有位子坐嗎？」貼文曝光後，引來眾多內行人留言認證，、「會，而且位置很多」、「絕對好坐」。每到連假返鄉時段，熱門時段的高鐵對號座位幾乎都會完售一空，搶不到票的民眾為了返鄉只好改搭自由座車廂，但基本上很難搶到位置。以雙北地區為例，共有南港車站、台北車站和板橋車站3大車站可搭乘，，但僅限雙北地區民眾適用。《NOWNEWS今日新聞》記者過去多次實測，曾在週六尖峰時段南下，並未選擇台北站，而改去南港站搭乘自由座車廂。實際上車後，位置多到可以隨意挑選，等到列車開到台北站時，自由座位置瞬間被佔滿8成，接著到桃園站幾乎全滿，後續上車的乘客基本上都得站立。但在南港車站搶位方式，只適合雙北地區民眾。除了該方法，過去也有乘客提到，高鐵官網過去亦證實，偶數車廂座位會比單數車廂多，是因單數車廂設有廁所，導致座位略減成85個，而偶數車廂並沒有因廁所減少空間，車廂座位都有96個座位，唯一特例是第1車廂與第12車廂，因設駕駛艙分別只剩63與68個座位。不過近年高鐵為了紓緩尖峰時段的自由座車廂人潮，會採取廣播開放自由座旅客站立於各大車廂「玄關」方式，就算是持自由座車票的旅客，也可以站立在標準車廂車門口。但提醒民眾，無論多擁擠，嚴禁站立在對號座車廂內，以免打擾已購票入座的旅客。