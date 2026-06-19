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資深媒體人謝震武連續13年獲得「最受信賴新聞節目主持人」獎，昨（18）日在台北晶華酒店進行頒獎。面對外界關注他是否可能角逐年底的2026九合一大選？謝震武表示，目前的主持人身份是最能發揮自我的。面對外界的勸進，謝震武不為所動，強調他從未考慮參選，主持人身份是最能自我發揮的工作，而能夠連續13年獲得民眾信任，是主持生涯中至高無上的榮譽。今年3月，民進黨還未定台北市長人選，高雄市長陳其邁就曾點名謝震武可以披戰袍挑戰台北市長寶座，還獲得立委王世堅支持，引發不少討論。當時謝震武幽默表示，他絕對不會缺席，但角色並非投入選戰，而是回到熟悉的政論節目崗位，依慣例專訪六都主要政黨的參選人，幫助所有民眾選出最好的人選。如今再度被關心是否從政，謝震武態度依舊，只想做好主持人身份。