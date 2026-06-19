今日端午節，迎接連假來臨，各業者包含超商、咖啡品牌、餐廳、飯店都推出各式優惠，像是超商最優有精品拿鐵與濃萃美式等享有買2送2，最低大杯只要28元。而星巴克有雙杯組優惠，最低每杯91元。各家速食更有買一送一優惠，另外王品集團等餐廳也有最殺買一送一的活動。《NOWNEWS今日新聞》整理端午連假全台各通路之優惠一次看。
🟡超商通路端午節優惠：
📍7-ELEVEN
門市優惠：即日起至6月21日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵／精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
APP優惠：即日起至6月26日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）只到6/21
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶12杯520元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾大杯濃萃美式16杯520元，6.5折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯520元，7.3折（原價65元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
📍全家便利商店：
門市優惠：即日起至6月23日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍萊爾富：
門市優惠：即日起至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
📍OK超商
門市優惠：6月17日起至6月19日
◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價54元）
◾指定飲品任選2杯90元，8.2折（原價55元、特價45元）
大杯特選招牌／大杯經典可可／大杯靜岡抹茶拿鐵／大杯焙茶拿鐵／大杯錫蘭紅茶拿鐵
🟡連鎖咖啡品牌端午節優惠：
📍星巴克：
根據星巴克官網，2026「端午佳節粽夏同行」指定飲料雙杯咖啡優惠，6月19日（五）星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯焦糖可可碎片星冰樂雙杯組，享雙杯組優惠價。
活動指定組合：
◾️大杯「那堤」雙杯組：限定優惠182元／平均每杯91元
◾️大杯「焦糖可可碎片星冰樂」雙杯組：限定優惠228元／平均每杯114元
提醒大家，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，飲料雙杯組需一次兌換；本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準。
📍85度C：
6月19日APP跨店取年中慶開跑，上午10點起，85 Cafe APP開賣大杯拿鐵咖啡、就是海岩咖啡「買4送2」，冷熱都能寄杯，咖啡優惠喝到端午節。
◾️大杯「拿鐵咖啡」6杯優惠價400元（原價600元）現省200元
◾️大杯「海岩咖啡」6杯優惠價340元（原價510元）現省170元
🟡速食通路端午節優惠：
📍麥當勞：端午節「麥當勞買一送一」APP優惠券整理：
即日起至6月20日：
◾️單點香草／草莓風味奶昔買一送一（可重複兌換）奶昔限定店專屬
即日起至6月21日：
◾️單點中薯買一送一
◾️單點蛋捲冰淇淋買一送一
◾️單點西西里金選咖啡買一送一
◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一
◾️單點金選美式（冰）買一送一
◾️單點38元飲品買一送一
◾️買任一分享盒「免費送大薯」
◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」
即日起至6月23日：
買麥當勞隨身輕巧購物袋「免費送小薯」（可重複兌換）。
即日起至6月30日：
◾️買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）
歡樂送限定！即日起至7月10日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
📍肯德基：
方便端午節拜拜需求，肯德基提早營業時間，表示：「6月19日（五）上午9點開始販售」。
連假速食優惠推薦：
◾️優惠代碼「50517」香酥脆薯小「買一送一」特價41元（原價82元）
◾️優惠代碼「50518」薯餅「買一送一」特價40元（原價80元）
◾️優惠代碼「50519」4塊上校雞塊「買一送一」特價49元（原價98元）
◾️優惠代碼「50446」雙色轉轉QQ球「買一送一」特價59元（原價118元）
◾️優惠代碼「50520」黃金超蝦塊「買一送一」特價59元（原價118元）
◾️優惠代碼「50521」百事可樂中「買一送一」特價38元（原價76元）
◾️即日起至7月6日，優惠代碼「50484」6入原味蛋撻，特價199元
6月16日至6月22日：
◾️優惠代碼50529「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元）
◾️優惠代碼50531「甜辣爆脆無骨雞腿霸（是拉差醬）x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元，售完為止）
◾️優惠代碼50528「無骨雞腿霸 x 6＋原味蛋撻 x 6＋南洋酸甜醬（大）」特價333元（原價736元）
📍三商炸雞：
◾️即日起至6月24日，「買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份」特價299元（原價628元），全台門市內用或外送可享，外送平台不適用。
◾️即日起至6月24日，「脆皮大雞排」特價89元（原價119元），現省30元。
◾️「脆皮大雞排＋原味薯霸＋迷你可樂」特價149元（原價217元）。
📍必勝客：
◾️即日起至6月21日，「買一送一」吃巧克力QQ球／韓式海鮮煎餅／金酥蟹薯薯，59元起。
◾️即日起至6月29日，PK雙饗卡APP限定，外帶「小披薩買1送2」特價445元起、外帶「大披薩買1送3」包含副食＋可樂特價565元起、個人披薩「買2送1」3入特價218元起、「BBQ烤雞（4翅4腿）」特價189元（原價229元）。
📍達美樂：
即日起至6月28日優惠：
◾️外帶大披薩199元！優惠代碼「801058」
◾️外帶小披薩119元！優惠代碼「794513」
◾️單筆消費滿399元，優惠代碼「9331671」，可享加購「3個熔岩可可瑪芬」99元優惠（原價219元），平均一個才33元。
📍拿坡里：
即日起至6月30日推出超值優惠：
◾️「6塊烤雞＋2支烤雞翅」套餐特價199元（原價520元）。
◾️外帶「小披薩＋2塊炸雞」套餐特價169元（原價420元）平日下午3點前限時優惠。
🟡連鎖餐廳端午節優惠：
📍瓦城集團：
瓦城集團旗下瓦城、非常泰、1010湘、
時時香、YABI KITCHEN共5大品牌，即日起至7月12日，推出「無限續壺喝到飽」專屬優惠。凡持學生證或教師證內用，單桌滿5人（含）以上且單點滿3888元以上，即可享每人99元加購「指定飲品暢飲」， 包含瓦城與非常泰的人氣泰式奶茶、1010湘與時時香的金鑽鳳梨 翡翠茶、及YABI KITCHEN的酸柑水， 冰涼消暑喝到飽。
📍王品集團：
王品集團歡慶Uber Eats上線滿月，即日起至6月30日「主食買一送一」外送限定。
◾️石二鍋「買一送一」：「香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙」94.5元（兩份189元）
◾️和牛涮「買一送一」極上牛丼飯119.5元（兩份239元）
◾️享鴨「買一送一」：陳釀梅子雞個人獨享餐160元（兩份320元）
◾️青花驕「買一送一」：驕心涼拌酸辣粉套餐124.5元（兩份249元）
◾️12mini快煮小火鍋「買一送一」：「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品」174.5元（兩份349元）
◾️就饗 鐵板燒「買一送一」：「醬燒雪花牛＋蔥蛋套組」158元（兩份316元）、「塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦」208元（兩份416元）
🟡飯店通路端午節優惠：
📍台北六福萬怡「敘日全日餐廳」：
台北六福萬怡酒店宣布，旗下吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」推出三大限時餐飲優惠，即日起至6月30日祭出「六月六福666，身分證對對碰」活動，雙人同行午、晚餐，身分證字號中含一個「6」，即可享第二位6折，折扣後最低1036元；若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。另還有樂齡優惠、餐券專屬優惠。
台北六福萬怡酒店提到，此次「六月六福666，身分證對對碰」瞄準暑假前聚餐商機，將從6月1日起，雙人同行午、晚餐，凡任一位賓客身分證字號中含數字「6」，即可享第二位餐費6折；若兩人身分證字號合計含有兩個「6」，再加碼免服務費。
敘日全日餐廳還有樂齡優惠、餐券優惠
敘日全日餐廳亦同步推出熟齡專屬優惠與旅展票券加碼方案。即日起至8月31日止，55歲（含）以上賓客平日午、晚餐可享75折優惠、同行友人享8折，假日則本人與同行友人皆享8折。另外，即日起至7月31日止，持敘日全日餐廳自售、2025 TTE旅展、2025 ITF旅展、2025線上旅展／快閃櫃位及2026 TTE旅展等指定票券訂位用餐，同行未持券賓客可享8折優惠；若使用過期票券，整組訂位亦享8折並可依票券面額折抵餐費。
敘日全日餐廳也宣告，即日起推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」，以美式燒烤與海陸盛宴為概念，集結香料爐烤美國牛肩胛、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、美式BBQ醬燒帶骨肋排等菜色，並同步推出黑鮪魚主題料理及戶外燒烤吧。6月19日起每週五晚餐與週六午、晚餐更限定供應炭烤蜜汁豬肋排、紙烤檸檬香草鱸魚及炭烤奶油扇貝。
敘日全日餐廳目前餐價為平日午餐每位1480元+10%、平日晚餐1880元+10%，假日午餐1580元+10%、假日晚餐1880元+10%。若以最低餐價為午餐的1480元來計算，打6折後再加上原餐價1成服務費，則是1036元，就能享有和牛堡、爐烤牛與黑鮪魚等多樣海鮮吃到飽。
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：
嘉義福容voco酒店的「田園西餐廳」於6月推出「0627身分證字號優惠活動」，凡同桌賓客身分證字號符合「0、6、2、7」數字組合，即可享有對應折扣優惠，最優惠是同桌湊齊4個數字，餐費直接下殺85折，另集滿3碼享9折、集滿2碼享95折。當月壽星還加碼，滿18歲之壽星，最高可再折抵 600元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍7-ELEVEN
門市優惠：即日起至6月21日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵／精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
APP優惠：即日起至6月26日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）只到6/21
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶12杯520元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾大杯濃萃美式16杯520元，6.5折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯520元，7.3折（原價65元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
📍全家便利商店：
門市優惠：即日起至6月23日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍萊爾富：
門市優惠：即日起至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
📍OK超商
門市優惠：6月17日起至6月19日
◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價54元）
◾指定飲品任選2杯90元，8.2折（原價55元、特價45元）
大杯特選招牌／大杯經典可可／大杯靜岡抹茶拿鐵／大杯焙茶拿鐵／大杯錫蘭紅茶拿鐵
🟡連鎖咖啡品牌端午節優惠：
📍星巴克：
根據星巴克官網，2026「端午佳節粽夏同行」指定飲料雙杯咖啡優惠，6月19日（五）星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯焦糖可可碎片星冰樂雙杯組，享雙杯組優惠價。
活動指定組合：
◾️大杯「那堤」雙杯組：限定優惠182元／平均每杯91元
◾️大杯「焦糖可可碎片星冰樂」雙杯組：限定優惠228元／平均每杯114元
提醒大家，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，飲料雙杯組需一次兌換；本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準。
📍85度C：
6月19日APP跨店取年中慶開跑，上午10點起，85 Cafe APP開賣大杯拿鐵咖啡、就是海岩咖啡「買4送2」，冷熱都能寄杯，咖啡優惠喝到端午節。
◾️大杯「拿鐵咖啡」6杯優惠價400元（原價600元）現省200元
◾️大杯「海岩咖啡」6杯優惠價340元（原價510元）現省170元
🟡速食通路端午節優惠：
📍麥當勞：端午節「麥當勞買一送一」APP優惠券整理：
即日起至6月20日：
◾️單點香草／草莓風味奶昔買一送一（可重複兌換）奶昔限定店專屬
即日起至6月21日：
◾️單點中薯買一送一
◾️單點蛋捲冰淇淋買一送一
◾️單點西西里金選咖啡買一送一
◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一
◾️單點金選美式（冰）買一送一
◾️單點38元飲品買一送一
◾️買任一分享盒「免費送大薯」
◾️單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」
即日起至6月23日：
買麥當勞隨身輕巧購物袋「免費送小薯」（可重複兌換）。
即日起至6月30日：
◾️買炭燒秘醬系列超值全餐「免費送炭燒風味秘醬」一盒（可重複兌換）
歡樂送限定！即日起至7月10日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
📍肯德基：
方便端午節拜拜需求，肯德基提早營業時間，表示：「6月19日（五）上午9點開始販售」。
連假速食優惠推薦：
◾️優惠代碼「50517」香酥脆薯小「買一送一」特價41元（原價82元）
◾️優惠代碼「50518」薯餅「買一送一」特價40元（原價80元）
◾️優惠代碼「50519」4塊上校雞塊「買一送一」特價49元（原價98元）
◾️優惠代碼「50446」雙色轉轉QQ球「買一送一」特價59元（原價118元）
◾️優惠代碼「50520」黃金超蝦塊「買一送一」特價59元（原價118元）
◾️優惠代碼「50521」百事可樂中「買一送一」特價38元（原價76元）
◾️即日起至7月6日，優惠代碼「50484」6入原味蛋撻，特價199元
6月16日至6月22日：
◾️優惠代碼50529「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元）
◾️優惠代碼50531「甜辣爆脆無骨雞腿霸（是拉差醬）x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元，售完為止）
◾️優惠代碼50528「無骨雞腿霸 x 6＋原味蛋撻 x 6＋南洋酸甜醬（大）」特價333元（原價736元）
📍三商炸雞：
◾️即日起至6月24日，「買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份」特價299元（原價628元），全台門市內用或外送可享，外送平台不適用。
◾️即日起至6月24日，「脆皮大雞排」特價89元（原價119元），現省30元。
◾️「脆皮大雞排＋原味薯霸＋迷你可樂」特價149元（原價217元）。
📍必勝客：
◾️即日起至6月21日，「買一送一」吃巧克力QQ球／韓式海鮮煎餅／金酥蟹薯薯，59元起。
◾️即日起至6月29日，PK雙饗卡APP限定，外帶「小披薩買1送2」特價445元起、外帶「大披薩買1送3」包含副食＋可樂特價565元起、個人披薩「買2送1」3入特價218元起、「BBQ烤雞（4翅4腿）」特價189元（原價229元）。
📍達美樂：
即日起至6月28日優惠：
◾️外帶大披薩199元！優惠代碼「801058」
◾️外帶小披薩119元！優惠代碼「794513」
◾️單筆消費滿399元，優惠代碼「9331671」，可享加購「3個熔岩可可瑪芬」99元優惠（原價219元），平均一個才33元。
📍拿坡里：
即日起至6月30日推出超值優惠：
◾️「6塊烤雞＋2支烤雞翅」套餐特價199元（原價520元）。
◾️外帶「小披薩＋2塊炸雞」套餐特價169元（原價420元）平日下午3點前限時優惠。
🟡連鎖餐廳端午節優惠：
📍瓦城集團：
瓦城集團旗下瓦城、非常泰、1010湘、
📍王品集團：
王品集團歡慶Uber Eats上線滿月，即日起至6月30日「主食買一送一」外送限定。
◾️石二鍋「買一送一」：「香辣滷味全明星餐＋滷肉飯＋檸檬冬瓜冰沙」94.5元（兩份189元）
◾️和牛涮「買一送一」極上牛丼飯119.5元（兩份239元）
◾️享鴨「買一送一」：陳釀梅子雞個人獨享餐160元（兩份320元）
◾️青花驕「買一送一」：驕心涼拌酸辣粉套餐124.5元（兩份249元）
◾️12mini快煮小火鍋「買一送一」：「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐＋隨機飲品」174.5元（兩份349元）
◾️就饗 鐵板燒「買一送一」：「醬燒雪花牛＋蔥蛋套組」158元（兩份316元）、「塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦」208元（兩份416元）
🟡飯店通路端午節優惠：
📍台北六福萬怡「敘日全日餐廳」：
台北六福萬怡酒店宣布，旗下吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」推出三大限時餐飲優惠，即日起至6月30日祭出「六月六福666，身分證對對碰」活動，雙人同行午、晚餐，身分證字號中含一個「6」，即可享第二位6折，折扣後最低1036元；若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。另還有樂齡優惠、餐券專屬優惠。
台北六福萬怡酒店提到，此次「六月六福666，身分證對對碰」瞄準暑假前聚餐商機，將從6月1日起，雙人同行午、晚餐，凡任一位賓客身分證字號中含數字「6」，即可享第二位餐費6折；若兩人身分證字號合計含有兩個「6」，再加碼免服務費。
敘日全日餐廳還有樂齡優惠、餐券優惠
敘日全日餐廳亦同步推出熟齡專屬優惠與旅展票券加碼方案。即日起至8月31日止，55歲（含）以上賓客平日午、晚餐可享75折優惠、同行友人享8折，假日則本人與同行友人皆享8折。另外，即日起至7月31日止，持敘日全日餐廳自售、2025 TTE旅展、2025 ITF旅展、2025線上旅展／快閃櫃位及2026 TTE旅展等指定票券訂位用餐，同行未持券賓客可享8折優惠；若使用過期票券，整組訂位亦享8折並可依票券面額折抵餐費。
敘日全日餐廳也宣告，即日起推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」，以美式燒烤與海陸盛宴為概念，集結香料爐烤美國牛肩胛、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、美式BBQ醬燒帶骨肋排等菜色，並同步推出黑鮪魚主題料理及戶外燒烤吧。6月19日起每週五晚餐與週六午、晚餐更限定供應炭烤蜜汁豬肋排、紙烤檸檬香草鱸魚及炭烤奶油扇貝。
敘日全日餐廳目前餐價為平日午餐每位1480元+10%、平日晚餐1880元+10%，假日午餐1580元+10%、假日晚餐1880元+10%。若以最低餐價為午餐的1480元來計算，打6折後再加上原餐價1成服務費，則是1036元，就能享有和牛堡、爐烤牛與黑鮪魚等多樣海鮮吃到飽。
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：
嘉義福容voco酒店的「田園西餐廳」於6月推出「0627身分證字號優惠活動」，凡同桌賓客身分證字號符合「0、6、2、7」數字組合，即可享有對應折扣優惠，最優惠是同桌湊齊4個數字，餐費直接下殺85折，另集滿3碼享9折、集滿2碼享95折。當月壽星還加碼，滿18歲之壽星，最高可再折抵 600元。