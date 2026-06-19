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▲羅納度在影片中真摯地表示，如果有人能配得上「世界盃歷史第一射手」的稱號，那個人非梅西莫屬。（圖／路透／達志影像）

▲除了社群媒體上的表態，羅納度在賽後接受FIFA媒體訪問時更進一步，將對梅西的讚美推向了巔峰。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃小組賽首戰中，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）上演了令全球球迷屏息的帽子戲法，率領球隊以3：0完勝阿爾及利亞。這場里程碑式的勝利不僅讓梅西達成國家隊200場出賽紀錄，更讓他以世界盃累積16顆進球，追平德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose），並列世界盃歷史進球王，正式超越了巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo Nazário）的15球紀錄。羅納度本人也親自表示，他認同梅西就是GOAT（史上最家），也呼籲世界應該予以承認。面對自己的紀錄被超越，昔日的「外星人」羅納度展現了頂級巨星的風範。他透過TikTok發布致敬影片，對梅西的表現給予最高評價。羅納度大方表示：「紀錄就是用來被打破的，而打破這個紀錄的人是梅西，全世界的球迷都不會感到意外。」羅納度在影片中真摯地表示，如果有人能配得上「世界盃歷史第一射手」的稱號，那個人非梅西莫屬。他更回憶起當年克洛澤超越自己時的心境，強調數字雖然重要，但無法定義一名球員的全部貢獻；然而，梅西能在這個年紀達成如此成就，確實是一項偉大的歷史數據。除了社群媒體上的表態，羅納度在賽後接受FIFA媒體訪問時更進一步，將對梅西的讚美推向了巔峰。這位曾效力皇馬與巴薩的傳奇前鋒強調，即使已經38歲，梅西在場上所展現出的競技水平依舊令人驚嘆。羅納度讚嘆道：「每當梅西踏上球場，一切都會變得極具歷史意義且優雅非凡。」面對外界長久以來關於誰是「史上最偉大球員」（GOAT）的爭論，羅納度認為是時候畫下句點了。他斬釘截鐵地說道：「是時候讓世界不該再迴避去接受『他就是有史以來最偉大球員』這一事實了。」